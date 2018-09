Antes de Maradona estuvo Guardiola

Diego Armando Maradona firmó un contrato por 11 meses con Dorados, de Sinaloa (México), con un salario de US$ 150.000 mensuales, o sea un total de US$ 1,6 millón, según el matutino Récord, de Sinaloa. Maradona no será el DT mejor pagado en el futbol mexicano, ya que es superado por el actual técnico interino de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti. Apodado “Tuca”, según datos de El Economista, el club Tigres paga al brasileño US$ 3,8 millones anuales.

Por Urgente 24 Domingo 09 de septiembre de 2018 11:01 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir