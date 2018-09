A pesar del apoyo generalizado, del Potro perdió ante Djokovic

La batalla que dio "Delpo" no fue suficiente. No pudo imponerse en ninguno de los sets, el partido era "al mejor" de cinco, pero no fue necesario jugar más de tres.

@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!



He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.#USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0 — US Open Tennis (@usopen) 9 de septiembre de 2018

Finalmente, el tenista tandilense fue obtuvo el segundo puesto. Hacía 9 años que no llegaba a la final del US Open (en aquel momento fue el vencedor). Luego del momento de llanto que sucedió inmediatamente después del final del partido, Delpo se recuperó y dijo que "fue un honor" haber jugado en la final. Con la humildad que lo caracteriza, dijo que su contrincante es "un gran amigo" y que se alegra de que él haya ganado.

También mencionó las operaciones que atravesó y lo feliz que estaba de llegar a la final del US Open, su "torneo favorito".

"En primer lugar, agradecer a mi equipo, a mis amigos, a toda la gente que me apoyó, a toda Argentina, que sentí la energía", agregó el tenista, "a veces uno puede ganar o perder pero el amor de toda la gente vale lo mismo que esa copa y a esa copa ya la tengo. Hoy me llevo el cariño de todos ustedes", finalizó del Potro cuando fue entrevistado. Entonces, el tandilense recibió una placa por hacer llegado a la final.

Luego, le tocó al serbio: "Más aprendes de la adversidad en los momentos difíciles (haciendo referencia a una operación que atravesó a inicios de este año)". "Quiero felicitar a Juan Martín, por lo que ha hecho y por tener la fe. Sabemos que él va a ganar más torneos", dijo el vencedor refiriendose al argentino.

Djokovic, en un momento, se molestó porque los fanáticos se inclinaban por su contrincante. Juan Martín del Potro es uno de los tenistas extranjeros más querídos por los aficionados estadounidenses del tenis, que llenaron la cancha y gritaban a su favor, a pesar de la adversidad.

Durante el segundo set, le jugador serbio, que había ganado por 6-3 la primera manga y estaba 3-2 arriba en la segunda, se enojó con un sector del público que celebraba a pura euforia los puntos del tandilense. Fue porque el Estadio Arthur Ashe estalló al grito de "Delpo, Delpo". El serbio, entonces, les hizo gestos de silencio y, como mostraron las cámaras de televisión, insultó al aire.

Otro de los momentos del partido fue cuando la actriz Meryl Streep fue captada por las cámaras en un gesto de "shock". La ganadora de cuatro premios Oscar quedó registrada con una reacción después de una derecha espectacular de Del Potro en un eterno octavo game (que no pudo ganar).

And the award for best performance by a fan in a leading role goes to...



#USOpen pic.twitter.com/MRpcV99pNa — US Open Tennis (@usopen) 9 de septiembre de 2018

Los ojos de los fanáticos del deporte estaban puestos en New York durante el partido. Las redes estallaron y tanto "Djokovic" como "Vamos Delpo" se convirtieron en tendencia en Twitter.

Vamos Delpo! Gracias por tu entrega, compromiso y tu tenis

Imparable hoy Djokovic

Partidazo — Anita (@AnitaGut0118) 9 de septiembre de 2018

Vamos Delpo

Gracias Del Poooo.

POR LOS HUEVOS

LA GARRA Y EL CORAZÓN

GRACIAS JUAN MARTIN DEL POTRO — Ana Carpio (@Ana_71216) 9 de septiembre de 2018

Es impresionante lo que esta haciendo Delpo, si hubiese sido otro ya se habría dado por vencido pero él no. VAMOS DELPO!!!!! — Ignacio Pereira (@IgnaEpereira) 9 de septiembre de 2018