El nuevo gran desafío de Jack Ma

Comenzaban a nacer los primeros negocios de internet cuando un treintañero Ma Yun viajó a USA a hacer de traductor y tuvo su primer contacto con la Red.

Entonces, a mediados de los '90, Ma tuvo un sueño cuyo resultado es el Grupo Alibaba, una de las empresas más exitosas de China y que le ha permitido una fortuna de US$ 36.600 millones.

Nacido en Hangzhou (Zhejiang), donde se encuentra la sede la compañía, él tenía tanto empeño por aprender inglés que cada día pedaleaba una hora para ir a un hotel donde había extranjeros, a quienes les hacía recorridos gratis por la ciudad.

Luego de 4 años de intentos, logró ingresar en la Facultad de Enseñanza de Hangzhou donde se graduó en 1988 como profesor de inglés y comercio internacional... justo cuando ocurría la apertura de Deng Xiaoping.

Conoció a su esposa, Zhang Ying, tuvo 2 hijos, comenzó a trabajar como profesor y fue rechazado en numerosas empresas, además de la Harvard Business School (en forma reiterada).

Lo verdaderamente impresionante es su persistencia. Él hace realidad este concepto: "No hay una serie de fracasos que pueda evitar que alguien logre sus sueños."

¿Cómo superó sus fracasos?

Aquí 7 fracasos que Jack Ma convirtió en principios personales:

1. No se rindió tras reprobar sus exámenes.

Jack Ma no era un buen estudiante. De hecho, casi no pudo entrar a la secundaria.

“Reprobé exámenes clave de primaria dos veces, no pasé exámenes de secundaria tres veces y no fui aceptado a la Universidad en dos ocasiones diferentes…” Pero él siguió intentándolo.

2. Sacó 1 de 120 puntos en la sección de Matemáticas de su examen de admisión a la universidad. Pero se puede avanzar aún sin matemáticas... cuando uno identifica sus debilidades.

Fallar es una cosa, pero sacar menos del 1% en un examen es otra cosa por completo. Y no fue porque Jack no se hubiera preparado. Pero él tiene muchas dificultades con las matemáticas: “No soy bueno con los números, nunca estudié administración y hasta la fecha no puedo leer un reporte de contabilidad”.

3. No se detuvo pese haber sido rechazado 10 veces por Harvard. Jack Ma: “Lo más importante que debes tener es persistencia”.

Después hizo el examen para Hangzhou Normal University, donde logró un título en Letras Inglesas.

4. Se mantuvo optimista a pesar de 'rebotar' en 30 trabajos.



Después de graduarse de la escuela, Ma trató de encontrar trabajo en 30 lugares diferentes y todos y cada uno de ellos lo rechazaron.

Incluso trató de ser oficial de policía, pero en la academia simplemente le dijeron “No eres bueno”.

“Hoy fue cruel y mañana será más cruel. Pero el día siguiente será hermoso”, fue el concepto personal.

5. Fue el único entrevistado entre 24 rechazado por KFC.

De una base de 24 candidatos para el restaurante de comida rápida KFC (Kentucky Fried Chicken), 23 fueron contratados. Jack Ma fue el único que no fue aceptado. Él se lo atribuye a su baja estatura y falta de “atractivo físico”.

6. No obtuvo inversión en Silicon Valley para fundar Alibaba.

Incluso después de fundar la página web, Ma sufrió muchos traspiés. La empresa no generó ganancias en los primeros 3 años de su vida. Al principio creció demasiado rápido y casi implotó cuando explotó la burbuja puntocom.

“Llamo a Alibaba mis ‘1001 errores’”, dijo en una ocasión.

7. Le dijo a sus 18 socios en Alibaba que ninguno podría ser ejecutivo.

Cometió uno de los peores errores que cualquier CEO puede cometer: Ma le dijo a sus 18 socios (que inyectaron un capital total por US$ 60.000) que ninguno de ellos podría ser más que gerente pues su plan era contratar especialistas para el consejo directivo.

“Lo que aprendí de los días oscuros de Alibaba es que debes hacer que tu equipo tenga valor, innovación y visión”, recuerda ahora.

Jack Ma imita a Michael Jackson en la fiesta Alibaba 2017



Alibaba

Tras el viaje a USA regresó a China y creó el 1er. piloto de su sueño, ChinaPages.com, un directorio de compañías chinas con el que trató, sin éxito, de convencer al Gobierno de la importancia de estar presente en las redes.

Tras el fracaso, en 1999 lanzó desde el living de su casa, y con la ayuda de 17 amigos, la web Alibaba.com, un mercado global en inglés para los pequeños comercios.

Alibaba no generó beneficios por 3 años: "Never give up" (nunca te rindas), era el lema que Ma siempre llevaba por bandera.

En 2003 comenzaron a generar beneficios, el año en el creó el portal Taobao, de donde proviene la mayoría de sus ingresos.

En 2007 la compañía comenzó a cotizar en Hong Kong y 7 años más tarde y ya con numerosas empresas creadas bajo la marca Alibaba(AliExpress, Alipay, Cainiao, etc.) protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia en Wall Street.

En 2006, Ma había dejado la dirección ejecutiva en manos de Daniel Zhang.

Hoy todos habla de los éxitos de Alibaba: desde la multitud de "kuaidis" (los motoristas que entregan millones de paquetes) hasta los códigos QR de Alipay para pagar en cada negocio.

8 Consejos

En una vista relámpago a Manila, la capital de Filipinas, Ma recibió el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Tecnológicas de la Universidad de la Salle.

Allí aprovechó para dar consejos a los jóvenes que buscan triunfar en sus carreras de acuerdo con las fases de su vida:

1. Busca un buen jefe.

"Cuando tengas 20 o 30 años encuentra un buen jefe", dijo Ma al público.

Según el empresario chino, un buen mentor es mejor que una buena empresa "porque te enseñará y te ayudará a ser mejor y progresar".

2. Crea.

La creatividad es fundamental para que tu negocio destaque ante el resto. "A los 30 o 40, haz algo por ti mismo", aconsejó.

Ma dice que si algo te gusta y quieres hacerlo no esperes a nadie: "hazlo aunque nadie crea en ti".

3. Sé inteligente.

Él dijo, además, que entre los 40 y 50 años uno debe hacer algo "en lo que es bueno, no algo sobre lo que no se tiene ni idea".

Así te centrarás en lo que realmente dominas sin generarte frustraciones.

4. Rodéate de jóvenes.

Cuando tu carrera profesional se acerque a su fin, el foco debe estar en los jóvenes, según el presidente de Alibaba.

"Entre los 50 y 60 años dirígete a la gente joven y feliz", dijo, añadiendo así podrán intercambiarse experiencias y nuevas visiones.

5. Enfócate en la familia.

Para Jack Ma es importante pasar tiempo con los nietos.

"Una vez has pasado los 60, deberías pasar tiempo con tus nietos".

Ma aseguró que en cuanto al tiempo, "si no lo inviertes en las cosas que son importantes para ti y que amas, no servirá para nada".

6. Sueña grande

"Los pequeños empresarios deben soñar a lo grande. (..) Debes soñar algo que realmente desees. Cuando luchas por tu sueño es cuando tendrás éxito, no cuando luchas por las ambiciones de otros".

A las grandes empresas les recomenzó hacer cambios, aunque sean pequeños y de forma escalonada, para adaptarse a las necesidades de la gente.

7. Persiste.

Ma habló de todas las veces que él suspendió Matemáticas o la infinidad de veces que lo rechazaron para un trabajo.

El empresario dijo que tenía muchos sueños cuando era joven y que la mayoría de ellos no se han hecho realidad pero "gracias a trabajar muy duro" ahora puede dedicarse a cosas que le gustan como cantar, actuar y el mundo del espectáculo.

8. Ayuda a otros: "Los sueños van más lejos cuando se hacen en equipo".

Parte de su aprendizaje, dijo el dueño de Alibaba, fue entender cómo tratar con distintas personas y trabajar en equipo. Sacando lo mejor de cada uno, y "ayudándoles en sus puntos débiles obtendrás lo mejor para conseguir tu sueño".

Ma también criticó la manera en la que a veces nos quejamos y culpamos a los demás. "A veces cuando algo va mal miramos al otro pero lo que tenemos que hacer es mirar qué estamos nosotros haciendo mal".

"Los sueños son los que cambian el mundo, no la tecnología. Persiguiendo nuestros sueños crearemos la tecnología necesaria para cambiar el mundo", concluyó.

El futuro

De momento seguirá al cargo como presidente ejecutivo durante 1 año más, hasta el 10/09/2019, cuando será sustituido. Él sólo seguirá como socio fundador.

En estos próximos 12 meses la compañía realizará una transición de Jack Ma a Daniel Zhang como máximo responsable.

Zhang es el director ejecutivo de Alibaba desde 2013.

El 10/09 es el aniversario de Alibaba. La empresa ha cumplido 19 años y en 2019 cuando Jack Ma deje su puesto lo dejará tras 20 años al mando.

Jack Ma en Argentina



La carta de despedida:

"Estimados clientes de Alibaba, Aliren, y accionistas,

Hoy, cuando celebramos el 19 aniversario de Alibaba, me complace compartir algunas novedades con usted:

con la aprobación de nuestro consejo de administración, dentro de un año a partir del 10 de septiembre de 2019, que coincide con el 20mo. aniversario de Alibaba, el CEO del Grupo, Daniel Zhang, me sucederá como presidente del directorio de Alibaba Group. Mientras me mantengo como presidente ejecutivo en los próximos 12 meses, trabajaré estrechamente con Daniel para asegurar una transición fluida y exitosa. A partir de entonces, permaneceré en la junta directiva de Alibaba hasta nuestra reunión anual de accionistas en 2020.

He puesto mucho pensamiento y preparación en este plan de sucesión durante diez años. Me complace anunciar el plan de hoy gracias al apoyo de Alibaba Partnership y nuestra junta directiva. También quiero ofrecer un agradecimiento especial a todos los colegas de Alibaba y a sus familias, porque su confianza, apoyo y nuestra empresa conjunta durante los últimos 19 años nos han preparado para este día con confianza y fortaleza.

Esta transición demuestra que Alibaba ha pasado al siguiente nivel de gobierno corporativo de una compañía que depende de individuos, a una basada en sistemas de excelencia organizacional y una cultura de desarrollo de talentos.

Cuando se fundó Alibaba en 1999, nuestro objetivo era construir una compañía que pudiera enorgullecer a China y al mundo y que pudiera atravesar tres siglos y durar 102 años. Sin embargo, todos sabíamos que nadie podía quedarse con la compañía durante 102 años. Una Alibaba sustentable tendría que construirse sobre la gobernanza sólida, la filosofía centrada en la cultura y la coherencia en el desarrollo del talento. Ninguna compañía puede confiar únicamente en sus fundadores. De todas las personas, debería saberlo. Debido a los límites físicos en la capacidad y la energía de uno, nadie puede asumir las responsabilidades de presidente y CEO para siempre.

Nos hicimos esta pregunta hace 10 años: ¿cómo podría Alibaba lograr un crecimiento sostenible después de que Jack Ma abandonara la empresa? Creíamos que la única forma de resolver el problema de la sucesión del liderazgo corporativo era desarrollar un sistema de gobierno basado en una cultura y mecanismos únicos para desarrollar talentos y sucesores consistentes. Durante los últimos 10 años, seguimos trabajando en estos ingredientes.

Habiendo sido entrenado como maestro, me siento extremadamente orgulloso de lo que he logrado. Los docentes siempre quieren que sus alumnos los superen, por lo que lo más responsable para mí y para la empresa es permitir que las personas más jóvenes y con más talento asuman el liderazgo para que hereden nuestra misión "para facilitar el trabajo en cualquier lugar." Llevar a cabo esta misión para ayudar a las pequeñas empresas, los jóvenes y las mujeres de todo el mundo es mi pasión. Ésta no es solo nuestra intención desde el primer día, pero me siento bendecido de tener esta oportunidad. Para realizar el sueño detrás de esta misión se requiere la participación de mucha más gente que solo Jack Ma y el esfuerzo persistente por generaciones de Aliren.

Alibaba es increíble, no por nuestro negocio, escala o logros. Lo mejor de Alibaba es que nos reunimos bajo una misión y visión común. Nuestro sistema de asociación, cultura única y equipo talentoso han establecido una base sólida para el legado de nuestra empresa. De hecho, desde que entregué las responsabilidades del CEO en 2013, la compañía ha funcionado sin problemas durante cinco años gracias a estos ingredientes institucionales.

El sistema de asociación que desarrollamos es una solución creativa para el buen gobierno y la sostenibilidad, ya que supera varios desafíos que enfrentan las empresas de escala: innovación continua, sucesión de liderazgo, responsabilidad y continuidad cultural. A lo largo de los años, al iterar nuestro modelo de gestión, hemos experimentado y mejorado el equilibrio correcto entre sistemas e individuos. Simplemente confiar en las personas o seguir ciegamente un sistema no resolverá nuestros problemas. Para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, necesita el equilibrio adecuado entre el sistema, las personas y la cultura. Confío plenamente en que nuestro sistema de asociación y nuestros esfuerzos para salvaguardar nuestra cultura con el tiempo ganarán el amor y el apoyo de clientes, empleados y accionistas.

Desde la fundación de la compañía en 1999, consideramos que el futuro de Alibaba deberá depender de "cantidades de talento" para permitirnos repetir nuestros planes de sucesión de gestión. Después de años de arduo trabajo, Alibaba de hoy cuenta con un grupo de talentos de primer nivel en calidad y cantidad. El maestro en mí se siente muy orgulloso de nuestro equipo, nuestro liderazgo y nuestra cultura única impulsada por la misión, así como del hecho de que seguimos desarrollando líderes empresariales excepcionales y talentos profesionales como Daniel Zhang.

Daniel ha estado con Alibaba Group durante 11 años. Desde que asumió como CEO, ha demostrado su excelente talento, perspicacia para los negocios y un liderazgo decidido. Bajo su dirección, Alibaba ha visto un crecimiento constante y sostenible durante 13 trimestres consecutivos. Su mente analítica no tiene paralelo, aprecia nuestra misión y visión, acepta la responsabilidad con pasión y tiene las agallas para innovar y probar modelos comerciales creativos. Merece la pena, los medios de comunicación de negocios de China lo han nombrado el CEO No.1 en 2018. Por estas razones, él y su equipo se han ganado la confianza y el apoyo de clientes, empleados y accionistas. Comenzar el proceso de pasar la antorcha de Alibaba a Daniel y su equipo es la decisión correcta en el momento adecuado, porque sé por el trabajo con ellos que están listos, y tengo plena confianza en nuestra próxima generación de líderes.

En cuanto a mí, todavía tengo muchos sueños que perseguir. Los que me conocen saben que no me gusta quedarme sin hacer nada. Planeo continuar mi papel como socio fundador en Alibaba Partnership y contribuir al trabajo de la asociación. También quiero volver a la educación, lo que me emociona con tanta bendición porque esto es lo que amo hacer. El mundo es grande, y todavía soy joven, así que quiero probar cosas nuevas, porque ¿qué pasa si se pueden realizar nuevos sueños?

La única cosa que puedo prometer a todos es esta: Alibaba nunca fue sobre Jack Ma, pero Jack Ma siempre pertenecerá a Alibaba.

Jack Ma

10 de septiembre de 2018"