La revisión salarial de las paritarias queda en lista de espera

Las paritarias quedaron atrapadas entre el dólar abajo de $20 anterior a que se desatara la crisis financiera, cuando el gobierno fijó el tope del 15% que suscribieron los Gordos al principio; el de $24 a que se disparó en la primera fase de la corrida, con la inflación ya desplazada al 25% en pleno cierre de convenios aún pendientes, como el de Camioneros, y el actual de $37 en más, con un IPC para todo el año proyectado arriba del 35%. Salvo en muy pocos casos en que se acordaron aumentos automáticos que reintegran con delay inflación excedente, casi la totalidad del medio millar de convenios colectivos apenas tiene alguna salvaguarda de revisión, no gatillo. De hecho, debería implicar un llamado a renegociar, aunque sobre una mesa acotada por la recesión y el incremento en la desocupación. Ecolatina estimó que el salario real registrado cedería en promedio 6% respecto de 2017 (empleados públicos -8%, privados -4,5%), sustento de la estrategia de licuar gastos para adecuar la economía nacional a la devolución de los préstamos que busca afanosamente el gobierno, entre el FMI y Wall Street, para pagar el endeudamiento que generó y ocupa casi el 80% del PBI, ya que el déficit primario de 2019 recalculado no requerirá financiamiento alguno. La revisión de las paritarias cuya cláusula lo habilita signará, en el mejor de los casos, el último trimestre del año, pero la relación de debilidades (ya no de fuerzas) dejará al desnudo que la centrifugación de los ingresos de los asalariados constituye el pilar del plan de estabilización debido a las malas praxis propias, heredadas e importadas en crudo del mundo. Las estadísticas, lamentablemente para el gobierno, parecen dar la razón a la propaganda kirchnerista de que se estaba mejor con CFK: según Ecolatina, si se cumplen las proyecciones actuales, el salario real formal se ubicaría 9% por debajo de las elecciones de 2015.

Por RUBÉN CHORNY
Periodista. Columnista de Urgente24.
Lunes 10 de septiembre de 2018 21:01 hs