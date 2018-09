Apuñalaron a intendente cordobés en un acto: “Estoy bien, fue un gran susto"

El intendente de la localidad cordobesa de Marull, Daniel Constantino, fue atacado por un hombre que lo apuñaló en el abdomen durante un acto en el Certamen Nacional de Asadoras. La herida no fue de gravedad pero igual tuvo que ser trasladado al hospital.



Según el parte policial “un hombre sin mediar palabra avanzó sobre él y lo agredió”.



El agresor fue identificado por la policía y fue detenido. Se trata de un hombre de 43 años que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. El arma con la que habría apuñalado al intendente Daniel Constantino fue secuestrada.



"El funcionario sufrió herida superficial en su abdomen y se encuentra fuera de peligro", precisaron desde la comisaría distrito Balnearia a través de un comunicado.

Esta mañana, en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio La Red, Constantino contó lo sucedido. "Estaba con toda la gente, otros intendentes los jurados, me quedé último y él se me avalancha con un cortapluma”.



"Esto le puede ocurrir a cualquiera, fue una circunstancia”, aseguró, descartando motivaciones políticas en el ataque, y dijo que "ha sido una casualidad que una persona con tratamiento psiquiátrico me ataque”.



“Me siento bien, ha sido un gran susto", admitió.

Y pese a haber descartado una motivación política, comparó su caso con el del candidato brasileño Jair Bolsonaro, quien días atrás también fue apuñalado en el marco de un acto de campaña. “Fue muy similar a lo que paso con Bolsonaro”, afirmó.