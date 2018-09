De Volvo a Apple: Traspié del libre comercio

Geely -la empresa de vehículos automotores de origen chino y matriz de Volvo Cars- demora su salida a Bolsa a causa de la guerra comercial entre USA y China.

El fabricante de automóviles sueco Volvo Cars, cuyo paquete accionario controla Geely, tiene plantas en China y Europa, así como una nueva planta de ensamblaje en USA.

Geely planificaba poner a la venta acciones de Volvo Cars antes de diciembre 2018, habiéndose asegurado un debut bursátil que valoraba a Volvo en US$ 30.000 millones.

Sin embargo, la situación ha cambiado vertiginosamente, y los inversores -muchos de ellos fondos de pensiones suecos- sospechar un descenso en la valoración de la empresa tras la salida a Bolsa como consecuencia de la ofensiva de Donald Trump contra Xi Jinping.

"Es importante tener claro que podremos mirar a los inversores a los ojos un año después de la salida a Bolsa. Es una posibilidad, pero no va a suceder inmediatamente. El 'timing' debe ser óptimo y las condiciones del mercado no son las óptimas ahora mismo", afirmó Hakan Samuelsson, director de Volvo, en una entrevista con el diario 'Financial Times'.

De haberse concretado, habría sido la mayor salida a Bolsa del mercado de valores sueco desde la de Telia en 2000.

Pero el caso de Telia fue un debut que dejó un sabor amargo en la comunidad de inversores tras la caída de las acciones del grupo de telecomunicaciones.

"El negocio necesita unas condiciones estables del Mercado para emitir acciones, y cualquier decisión al respecto está en manos del dueño de Geely, Li Shufu", afirmó Samuelsson.

Tal como todos los grandes fabricantes de automóviles, Volvo Cars se ha visto afectada por la guerra comercial que amenaza con alterar las tarifas de importación de automóviles de Europa y China.

Volvo ya ha comenzado a trasladar parte de la producción de su negocio para evitar nuevos aranceles: el ensamblaje de su deportivo XC60 para el mercado estadounidense que antes se producía en China, ahora se ejecutará en Suecia (un país donde, curiosamente, avanza a paso redoblado una fuerza electoral de extrema derecha, xenófoba, contraria a los extranjeros, y en especial los asiáticos).

Actualmente, USA busca frenar el desequilibrio comercial con China y la Unión Europea, con mayores aranceles a las importaciones, y amenazas de una recargada suba de esas barreras.

El caso de Volvo Cars contrasta con el de Aston Martin, automóviles de lujo del Reino Unido asociados al agente secreto James Bond 007, legendario personaje de ficción que utiliza siempre esa marca, porque planifica cotizar en la Bolsa de Valores de Londres, inicialmente con un 25% de la compañía.

Sin los problemas chinos de Volvo Cars, Aston Martin sería la 1ra. empresa del sector del motor que cotiza en el recinto londinense después de muchos años, tras la venta de marcas como Jaguar, Bentley y Rolls-Royce a propietarios extranjeros.

Los analistas estiman en 5.000 millones de libras (5.600 millones de euros) el valor de la empresa, con sede en Gaydon, en el condado de Warwickshire (centro de Inglaterra) y cuyos principales accionistas son italianos y kuwaitíes.

Aston Martin ha atravesado problemas financieros y decidió avanzar, entonces, con un proyecto para construir un automóvil eléctrico y viviendas de lujo en USA, apostando a convertirse en una compañía de lujo y no solamente de automóviles caros.

Apple

Un caso tan interesante como el de Volvo Cars, y diferente al de Aston Martin, es el de Apple, empresa a la que el presidente estadounidense Donald Trump instó a producir todos sus componentes dentro de USA para así evitar verse afectado por los aranceles que su Administración podría imponer a China en los próximos meses.

Tontería importante la de Trump porque Apple eligió a China porque esos precios no podía conseguirlos en USA.

Luego, hay contratos de confidencialidad vigentes, que caerían.

Y hay experiencia en la producción, que no la hay en USA donde habría que comenzar de nuevo.

"Los precios de Apple pueden incrementarse debido a los masivos aranceles que podríamos imponer a China, pero hay una solución con la que habría CERO impuestos y, de hecho, un incentivo fiscal. Haced vuestros productos en Estados Unidos, en vez de en China", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

El mandatario cerró su mensaje con un contundente: "Empiecen a construir nuevas plantas (de producción) ahora. ¡Excitante!".

En su vida como empresario, Trump jamás tuvo una planta industrial, la manufactura nunca fue su negocio ni tampoco las finanzas, o sea que lo que él habla carece de conocimiento alguno. Trump se dedicó a bienes raíces, luego a hoteles con casinos y otros juegos de azar, y más tarde a la franquicia global de su marca, Trump.

Trump amenazó con imponer otros US$ 267.000 millones en aranceles a China, que se sumarían a los US$ 200.000 millones que su Gobierno está preparando poner en marcha próximamente.

En 2017, Estados Unidos importó US$ 505.000 millones en productos de China.

La posibilidad de restringir mucho más las importaciones afectó directamente a las acciones de Apple, que se vieron perjudicadas por una serie de informaciones que señalaban que los productos del gigante tecnológico podrían sufrir el impacto de los aranceles sobre bienes importados de China.

La compañía terminó con un descenso del 0,81%, tras desplomarse sus participaciones media hora antes del cierre, y después de haber cotizado en verde prácticamente toda la jornada.

En abril, Apple aplaudió la reforma fiscal impulsada por Trump, que incluye una notable rebaja impositiva para las empresas, y anunció que invertirá cerca de US$ 350.000 millones en USA en los próximos años.