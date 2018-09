Advierten que la deuda ya representa el 82% del PBI: Todos contra Macri

Luego de que un informe publicado en El Cronista revelara que -según diversas estimaciones privadas- la suba de la deuda ya representa casi el 82% del PBI, diputados del kirchnerismo, el massismo y la izquierda salieron con los tapones de punta contra el Gobierno nacional. Además, "82% del PBI" se convirtió en Tendencia en Twitter.

Cabe destacar que según el estudio, no se tenían registros de semejante porcentaje desde el 2005, luego de que el país emergiera de una grave crisis económica y social. Y el panorama es complejo: podría llegar a 107,4% para fin de año.



El preocupante análisis surge de estimaciones privadas, pero incluso la Secretaría de Finanzas había oficializado que en el primer trimestre de 2018, la deuda sobre el PBI sería del 59,3%.

Esa estimación se dio antes de que el gobierno acordara un millonario préstamo de US$15 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, lo que elevó esta cifra exponencialmente.



Por su parte, el efecto dólar terminó por crear la “tormenta” perfecta, ya que los intereses de la deuda serán más caros de pagar a partir de las constantes corridas cambiarias que elevaron al dólar a cerca de los $40 pesos.



Solo en junio, con un dólar a 33 pesos, la deuda saltó a un 70% del PBI. Pero, el informe de Estudio Broda y otras consultoras privadas, ponen principal advertencia al indicar que –de seguir con este ritmo cambiario-, con un dólar a $44 para fin de año, la deuda representará un 107,4% del PBI. Es decir, la deuda total a pagar será más grande que todo lo que produce el país en un año, lo cual pondrá a la Argentina en una situación extremadamente compleja.



Según publicó hoy El Cronista, “Juan Ignacio Paolicchi, de EcoGo, hizo un cálculo similar: con un tipo de cambio de hoy de $ 37,50, llega a 91,5%, que, para fin de año con un dólar estimado en $ 44 lleva el ratio a 107,4%”.



Para el jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ en Diputados, Agustín Rossi, “a este paso, la deuda externa será igual al valor total de los bienes y servicios que producimos en la Argentina en un año. Por eso presentamos proyectos para limitar el endeudamiento y para que se remita al Congreso el pacto con el FMI. Hay otro camino”.



“La deuda ya representa casi el 82% del PBI. Un país que exporta ahorro e importa deuda todos los días no tiene destino. El presupuesto no puede profundizar este absurdo”, consideró, en tanto, el diputado Felipe Solá.



Por su parte, José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador), señaló que “si continua cayendo el consumo y cae la producción, ¿de dónde van a salir los dólares genuinos para pagar la deuda que asumió el Gobierno? La deuda ya representa casi el 82% del PBI. Es tiempo de cambiar el rumbo económico”.



También opinó Nicolás Del Caño, quien expresó: “La deuda ya representa el 82% del PBI. Están dispuestos a seguir saqueando al pueblo trabajador para garantizar el pago a los especuladores. El presupuesto de ajuste brutal que negocian Macri y los gobernadores es para honrar la deuda”.

