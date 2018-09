Denuncian a Caputo por presunto "abuso de información privilegiada"

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado ante la justicia penal por presunta utilización de información privilegiada para pasar sus inversiones en Lebacs a dólar, antes de la escalada de la moneda norteamericana.



La presentación por "negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de información privilegiada", realizada por el legislador porteño Leandro Santoro (Unión Ciudadana), se basó en un informe del programa “Brotes Verdes” (C5N), que mostró documentación relacionada con las inversiones a título personal del funcionario.



La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.



Según el informe, hasta noviembre de 2017 Caputo tenía Lebacs por $8,5 millones, luego esas letras se habían convertido en casi 9 millones, pero a comienzo de este año no volvió a renovar esa inversión y habría comprado dólares. Fue justamente en ese momento que la divisa, que aún cotizaba por debajo de los $19, comenzó su escalada. Ahora la Justicia deberá determinar si Caputo hizo uso de información privilegiada.



“Lo llamativo del caso, es que el Sr. LUIS ANDRÉS CAPUTO -cabe recordar por entonces Ministro de Finanzas de la Nación- no volvió a renovar sus LEBACS y el dinero dejó de estar en la cuenta comitente según el reporte publicado que refleja operaciones hasta el 20 de abril de 2018, por lo que evidentemente no adquirió ningún instrumento que conste a través de la Caja de Valores: lo que permite suponer que adquirió dólares, justo en el momento en el que esa moneda comenzó su ascenso luego de un tiempo de estabilidad cambiaria”, dice la denuncia.

Denuncia contra Caputo: es evidente q los Lobos de Wall Street (hoy funcionarios) no viven de su salario. Cuando ves la forma en la q Caputo gana millones con la timba, te das cuenta por qué se raja a Ipanema mientras el país sufre.



denuncia completa: https://t.co/ad3Vg0t61S pic.twitter.com/GixdyoXey6 — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) 10 de septiembre de 2018

La denuncia completa:

1. Denuncia Caputo - Cañonero