Comida sin gluten, arma de doble filo: para el cuerpo y el bolsillo

Aunque las dietas sin gluten estén de moda, no hay razón científica por la cual personas no celíacas las realicen. Y no lo decimos nosotros, lo aseguran las numerosas investigaciones que se han realizado al respecto, que concluyen que estos planes alimenticios deben ser seguidas por personas que no pueden consumir gluten.

Un reciente estudio de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, se ha encargado de desmontar la falsa creencia de que estas dietas también son beneficiosas para personas comunes y que además los ayuda a adelgazar.

Y es que aunque muchos al leer la etiqueta que indica que un producto es libre de gluten, es un alimento con más beneficios nutricionales y dietéticos (Que nos hará bajar de peso), la realidad es otra.

Dicha investigación, publicada en febrero de 2018, en el ‘Jornal of Human Nutrition and Dietetics”, se basó en la comparación de más de 1.700 productos alimenticios y descubrió que, a excepción de las galletas, los alimentos sin gluten contienen más grasa, sal y azúcar que sus equivalentes con gluten.

Además de que las versiones celiacas tienen menor contenido de fibra y proteína.

La evidencia sugiere que los consumidores comienzan a seguir una dieta libre de gluten para seguir un estilo de vida saludable, lo que ha llevado a un aumento en las ventas de este tipo de alimentos en todo el mundo.

Por ejemplo, en España se facturaron 80 millones de euros y el crecimiento de la industria ‘gluten free’ es imparable.

En apenas diez años, en nuestro país hemos pasado de tener apenas 280 referencias aptas para celiacos a 1.500, lo que supone un incremento del 28% desde el 2016, según datos de 'CeliCity'.

En cuanto a los beneficios a nivel nutricional, los autores de la investigación, y a pesar del mayor interés existente en las dietas sin gluten, los autores dijeron que estos productos no ofrecen ninguna ventaja para las personas no celíacas, ni son una alternativa más saludable. Hecho que sorprende a muchos consumidores.

Altos costos

También descubrieron que los alimentos sin gluten eran un 159% más caros que sus homólogos regulares. El estudio se hizo con productos de cadenas británicas (Tesco, Asda, Sainsbury's, Morrisons y Ocado) pero en España ocurre lo mismo: una cesta con productos sin gluten cuesta un 288,56% más al año que una común.

En pocas palabras, los celiacos gastan 1.174 euros al año, de acuerdo a datos del Informe de Precios de 2016 de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).

El panorama en Argentina no es desigual, donde las personas con esta condición pagan más del doble por productos sin TACC debido a los controles y cuidados que requiere la industria según la legislación nacional, hecho que impacta de forma directa en la cadena de costo.

Simplemente, no es para todos

Los defensores de estos regímenes alimenticios alegan que la dieta moderna ha sobrepasado los límites en cuanto a las altas cantidades de trigo refinado y consideran que el consumo en exceso puede producir síntomas digestivos molestos, como hinchazón, dolor y calambres estomacales.

Los investigadores expresaron su preocupación respecto a las personas que decidan seguir esta dieta y que no la necesiten, pues tendrán que hacer un gasto de dinero extra. Todo ello sumado a la limitada composición nutricional de dichos alimentos.

Lo que dicen los expertos

"Descubrimos que los alimentos sin gluten eran significativamente más caros que los regulares, lo cual es muy preocupante dado que no podemos controlar quién los consume y quién no", dijo la doctora Rosalind Fallaize, investigadora en nutrición y dietética en la universidad y una de las autoras del informe.

"También queda claro a partir de nuestra investigación que los alimentos sin gluten no ofrecen ninguna ventaja nutricional sobre los alimentos regulares, por lo que no son una alternativa más saludable para las personas que no requieren una dieta libre de gluten”.