"El FMI no ayuda a Argentina sino a los titulares de los bonos"

"Al igual que otros mercados emergentes, Argentina ha tenido problemas para pedir dinero prestado en su moneda, porque sigue destruyéndola, por lo que lo hace en monedas extranjeras", comenzó a explicar el periodista.

"Argentina ha sufrido un impago en su deuda en moneda extranjera aproximadamente seis veces en las últimas seis décadas", continuó, "es decir que la media de Argentina para no cumplir con el pago de sus deudas es de 10 años": "La gente compró un bono a 100 años porque los intereses en ese momento estaban muy bajos en Europa, y ese bono ofrecía buenos beneficios. No es muy probable que lo paguen".

También hizo un análisis con respecto a lo que sucedió con el dólar: "La divisa argentina ha caido un 25% en los últimos días y un 50% en el último año, por lo que le resulta complicado pagar su deuda en moneda extranjera, aunque esta está siendo garantizada por el FMI a través de un paquete de rescate de 50 mil millones de dólares. Sin embargo, el Banco Central de Argentina está reventando esta idea vendiendo dólares y comprando pesos para apoyar a su divisa, lo que no funciona muy bien para estos bonos".

"No creo que Argentina se vaya a recuperar, es una cuestión matemática", respondió el contuctor del programa. "Apoyar un bono a 100 años es como marcar la próxima sentencia de muerte, comete un suicidio financiero". También habló de una historia que "se repite", haciendo referencia a los gobiernos de las últimas décadas.



"No podemos olvidarnos de quien permite que estas cosas sucedan", continuó Wolf Richter, "quienes compran estos bonos argentinos": "Mi regla es que uno no debería prestar dinero en moneda extranjera al gobierno argentino, porque el país no confía en su propia moneda".

"Así es como Argentina sostiene su economía: Recurre al impago de su deuda constantemente", continuó explicando, "los inversores no se dan cuenta de que estos bonos no van a ser pagados".

Entonces, el conductor, Max Keiser, agregó: "Argentina es un país ocupado por banqueros corruptos de Wall Street, así ha sido durante casi 40 años". Y explicó: "Los medios estadounidenses dicen que el socialismo está matando a Argentina, para ocultar el hecho de que es un país que forma parte del imperio estadounidense, para pasar deuda mala y dejar a los países en situaciones de deuda imposible de pagar. Argentina es un vasallo de Estados Unidos desde que perdió la guerra de Malvinas".

"El FMI les está prestando 50 mil millones de dólares, el mayor rescate hasta la fecha. Es como una especia de agencia de prestamos rápidos internacional", continuó.

Richter respondió: "El FMI no está ayudando a Argentina, sino a los tenedores de los bonos. El fondo es el último recurso para los que piden prestado, y es el garante para los titulares de los bonos, quienes en su gran mayoría se encuentran fuera del país".

A agregó: "El Banco Central de Argentina, que pertenece al Ministerio de Economía y al Gobierno, se ha usado siempre para pagar las promesas políticas porque el país no tiene dinero y no recauda suficientes impuestos. Esto es lo que acaba con la moneda. Así es como el país se ha quedado atrapado. Las tasas de interés están al 60%, no sirve de nada prestar dinero en pesos y se utiliza otra moneda, sobre la que no se tiene ningún control. No influye en nada que cambien la ideología, porque siempre se hace lo mismo".

"No podemos quejarnos, todas estas payasadas argentinas están enriqueciendo a los estadounidenses", finalizó el conductor, Max Keiser.

La entrevista completa: