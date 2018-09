Detrás del #PerchaGate: ¿Problemas con la AFIP y la Justicia?

Laurita Fernández es una figura que creció mucho y en poco tiempo. Ingresó en el Bailando como una bailarina más, fue pareja de Federico Hoppe y, luego, de Federico Bal. Su talento la convirtió en campeona del certamen junto a este último.

Aparentemente, llegó a un nivel en el que "no da" sacarse fotos junto a elementos cotidianos como perchas o coladores. Las mostraron en televisión y ella negó haberlas realizado con consentimiento. Según su versión inicial, "las cortaron" y fue un montaje. "Me ha pasado que agarren fotos y las pongan, pero nunca con un colador al lado. Esto es un papelón", sostuvo ante las cámaras el viernes pasado, mientras Marcelo Tinelli le decía: "Esto es un curro".

Sin embargo, durante el fin de semana circularon en las redes videos de ella haciendolas y también aparecieron los que la habrían contratado, indignados. Ahora, hay peligro de juicio.

El dueño de El Palacio de la Oportunidad era novio de Laurita Fernández el año pasado, cuando se realizaron las polémicas fotos. "Ella dijo que no sabía lo que era, pero laburó con ellos, arregló una campaña de 7 meses por 45.000 pesos", explicó Yanina Latorre en el programa Los Ángeles de la Mañana.

El problema sería lo siguiente: ¿Hubo contrato o fue una contratación hecha "por atrás"? "Hay un bache ahí", asegura Latorre, "esto lo hizo por afuera de la agencia" para la que trabaja. "Por un lado parece que le da vergüenza porque ahora ella es Susana Giménez y solo hace fotos para Chanel. Y por otro lado tuvo miedo porque la van a llamar Cataraín (de la agencia) y le va a decir que está agarrando laburos sin que él se entere".

"A mí una vez me contrataron para hacer unas fotos para un Shopping con un árbol de navidad y regalos. Nunca supe que iban a recortar estas fotos y las iban a armar un collage como el que ví", se defendió la actual jurado del Bailando. "Yo no tengo el recuerdo de haber hecho fotos con perchas".

"Los trataste de estafadores Laurita", le dijo Yanina Latorre. "Al dueño lo conocés". Y la increpó: "Eso no es un shopping, es un gran bazar, ¿vos no preguntás para quién trabajas?". Cuando la bailarina dijo que no tiene el contrato porque "no lo guardó", Lorre continuó: "Eso no caducó, porque si lo facturaste en 2017 tenés que pagar impuestos y tenes que guardar el contrato para presentarlo en la AFIP".

El Palacio de la Oportunidad pertenece a Martín Baclini, el actual novio de otra bailarina, Cinthia Fernández, pero ex de Laurita. Lo que sucedió es que la actual pareja de Baclini salió a hablar a los medios y dijo que la sesión de fotos había sido real y que Laurita sabía perfectamente cual iba a ser el uso de esas imágenes.

Además, también habló el fotógrafo que hizo las fotos: "Yo la contraté a Laura", contó Sebastián Centeno, fotógrado y amigo del dueño del polirubro, "la hice posar". "Ahora va a ser su palabra contra la mía, yo fui siempre lo más claro posible". Según el fotógrafo, sí hubo contrato.

Por supuesto, las redes estallaron con #PerchaGate y hasta Marcelo Tinelli se expresó, interesado por conocer la verdad:

Yo lo dije.. ojo con todo esto porque detrás de esta gran exposición puede venir una inspección de AFIP. ¡¡Ojo que el tiro no les salga por la culata!! #perchagate — Julieta (@JuArrigoni) 10 de septiembre de 2018