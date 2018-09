Revelaron escandalosas “escuchas” que condenaron a prisión a 2 barras de Boca

La violencia en el fútbol argentino es una enfermedad que parece no tener cura y con el paso de los años, tiende a recrudecerse cada más a causa de la inacción de las autoridades políticas y de la dirigencia deportiva en general. Otra muestra de esta epidemia que azota a los estadios fue lo ocurrido este lunes (10/09) luego de que dos barras bravas de Boca Juniors fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el doble crimen de los colombianos ocurrido en julio de 2008 en el shopping Unicenter, de la localidad bonaerense de Martínez. Se trata de Víctor Hugo Ovejero Olmedo y Jorge Daniel Moreyra, quienes estaban acusados por los crímenes que se habrían producido en el marco de un “complejo entramado del crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de sustancias estupefacientes”, según la acusación fiscal que se elevó a juicio.

El Tribunal dio a conocer en una resolución de 106 fojas los fundamentos de la sentencia, y en 20 de ellas se transcriben escuchas telefónicas que desnudan internas de La Doce y cantidad de delitos indeterminados: salideras bancarias, robos a mano armada a locales de prestigiosas cadenas y joyerías, piratería del asfalto, narcotráfico y contactos policiales para liberar zonas y poder delinquir sin problemas.

La investigación toma escuchas a partir de fin de julio de 2008 y comienzan gracias a un llamado anónimo al 911, donde una persona que jamás pudo ser ubicada dio los datos precisos de los barras que habían sido contratados como sicarios. Se sospecha que fue una entrega de un sector de la barra para alejar al otro de la tribuna. Por entonces, los dueños del paravalanchas eran Mauro Martín y Maximiliano Mazzaro. Y el que oficiaba como tres, pero les peleaba el poder era Richard William Laluz Fernández, alias el Uruguayo, quien también fue a juicio acusado de autor intelectual de la masacre de Unicenter, pero terminó absuelto.

Desde aquel anónimo, la fiscalía trabajó sobre la hipótesis barra. Primero infiltró a un policía identificado como Eduardo O., quien había trabajado en el triple crimen de General Rodríguez e hizo un análisis con informantes sobre la situación de la barra y su participación en los asesinatos. Después un alférez, Marcelo C., ratificó varias circunstancias tras participar de un almuerzo en el club Comunicaciones donde había barras de Boca. Pero lo más importante fueron las escuchas que hizo la DDI de San Isidro. Buscando pruebas del crimen de Unicenter, se encontraron con un sinnúmero de delitos que llevaban hacia la facción de La Doce que tenía su poder en Barracas, Parque Patricios, Avellaneda y otras zonas del Sur del Conurbano, según una nota publicada en Infobae.

“A partir de la intervención telefónica original surgían conversaciones vinculadas con el hecho y otras cuestiones. Hablaban de armas, de cometer robos a mano armada, hablaban de vicariato”, se lee en el inicio del fallo. Y bajo el ítem “Actividades delictivas en general con la barra brava de Boca Juniors” se enumeran hechos, como un robo al local de la cadena Cheeky ubicado en Quilmes, otro a una sucursal de la firma Frávega, una salidera por una suma de 227.000 pesos con un dato obtenido por una “fuente judicial”, producida tras el cobro de un juicio en la sucursal del banco Ciudad ubicado en Corrientes y Uruguay de la Capital; otras dos salideras, una en Quilmes y otra en el microcentro por un monto millonario, y lo más inquietante: cómo esta última termina con uno de los barras presos y cómo se arregló la liberación gracias a un presunto pago a la comisaría Primera, que tenía jurisdicción sobre esa zona, reveló Infobae

No es la única mención a arreglos con la Policía: en el marco de la guerra interna de la barra de Boca, hay varias intervenciones telefónicas donde se dice que ya se arregló con el jefe de los operativos de los partidos en la Bombonera y con un policía de la División Eventos Deportivos para liberar zonas o arreglar plantarles pruebas a los rivales por el poder del paravalanchas. Así, por ejemplo, entre la página 56 y 58 de la resolución se leen escuchas telefónicas entre el Pelado Ovejero y una persona identificada presuntamente como Horacio Enrique, alias el Ninja, quien fuera barra de Boca, estrella del arte marcial MMA y custodio de varios famosos, según ese medio.

En el juicio oral por el doble crimen de Unicenter, tanto Ovejero Olmedo como Moreyra intentaron negar su pertenencia a “La 12”. Las escuchas los desmintieron. En el caso particular de Ovejero, pesó una en la que habla con “El Ninja” -otro miembro de la banda- sobre cómo Mauro Martín (líder de una facción) identificó ante la Justicia a la gente de su rival, Richard Laluz Fernández, a quien apodan “Pinta”.

A continuación damos a conocer la trascripción de las escuchas:

Pelado: Bueno, Mauro lo había mandado hasta la japi... El día que se lo llevaron, se lo llevaron por Mauro. Está bien. No se lo digas… simplemente es un comentario, por eso va para vos nomás. Está bien, vos sabés que yo tengo mis contactos, eh? A mí me llegó eso y me llegó por un poli.

Ninja: No, yo no hablo más con Mauro, si me dejaron tirado, papá.(...) Vamos a ver cuándo el Pinta arranca, yo le dije así, arrancá… a mí también me quieren del club. Yo no tengo una causa, gracias a Dios, no tengo nada, a mí me limpiaron todo, porque me limpiaron todo justo la semana pasada, no tengo nada, nada, porque viste, estoy sacando la visa para Estados Unidos.

En la charla ambos se alinean con "Pinta" (Laluz Fernández) en un inminente enfrentamiento.

Ninja: Yo ya tengo… me llevo dos, me llevo dos que me van a fijar la espalda y me llevo dos, dos sicarios, amigos míos. Que uno es… eh… está entrenando a uno para ir a pelear a Las Vegas, boludo. No sabés lo que es el negro.

Pelado: Vamos, así te quiero papá. Es tuya, es tuya y del Pinta, hoy, hoy querés coronar, la tenés que celebrar. Es hoy, es hoy así de sencilla.

Según rescata el fallo del Tribunal Oral Federal N° 1, el primero de septiembre del 2008 Ovejero Olmedo habla con un tal “Polaco”, “sobre la mala situación económica en que se encuentra este último debido a que unos negocios con gente de Brasil no resultaron como esperaba. En la conversación se alude claramente a negocios vinculados con estupefacientes”, señala el tribunal.

Polaco: El tema es que yo tengo, todavía tengo, treinta lucas en la calle, incobrables prácticamente y me queda esa mierda, la tengo ahí, intomable también porque si fuera buena me la tomaría yo boludo y estaría más contento.

En otra llamada, “El Pelado” habla con “El Pinta” sobre un robo tipo salidera bancaria en el que también va a participar el “Zurdo” Ovejero Olmedo.

Pinta: Bueno, dale boludo. Veremos, lo dejamos que salgan cinco cuadras, pum, le cruzamos la moto y chau.

Pelado: Y sí, boludo, vamos a concentrarnos en esto, si no tenemos nada para hacer.

Pinta: Listo, después le damos la astilla al zurdo, vemos la astilla que quieren estos y listo, boludo.

Siempre con Moreyra como “gatillo” y en moto, Ovejero Olmedo vuelve a reclutar gente, esta vez para un robo de piratería del asfalto.

Pelado: ¿Qué hacés mafioso?

NN: ¿Qué hacés millonario…?

Pelado: Qué te iba a decir… vos por zona sur sí podés, no? No estás en cartón.

NN: ¿Qué parte?.

Pelado: Quilmes, Calchaquí y 12 de Octubre, Calchaquí y 12 de Octubre, Calchaquí y Amoedo. Es un trayecto largo, desde el Jumbo de Calchaquí hasta 12 de Octubre para adentro a un banco, a un coban. Hay seis, siete semáforos, tenés para carretear.

NN: ¿Qué, va una platita por ahí?

Pelado: Cheque y niño, olvidate, una fortuna.

NN: Listo, nos cruzamos mañana.

Pelado: Frávega también.

NN: ¿Efectivo o las cosas?

Pelado: No, todo, todo… el fierro caliente va.

Todo funcionaba con un sistema bien aceitado. Y para la Justicia la muerte de los narcos colombianos solo fue un trabajo más para el polirrubro que manejaban los barras de Boca.