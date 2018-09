Male Pichot y un feminismo que ¿se va de las manos?

Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla y Malena Pichot es una de las figuras que suele utilizar Twitter para tirar bombas que estallan en forma de debates calientes o polémicas picantes. En general, el feminismo es el protagonista de estos disparos pero, ¿puede ser que esta vez se le haya "ido de las manos"?

La humorista y actriz dijo en la red social que "todas las explicaciones" por la que una mujer se atiende con un ginecólogo varón "le dan ganas de vomitar".

Te atendes con un ginecólogo hombre? En serio? Posta? En serio? No dale. Posta? Todas las explicaciones de porque se atienden con un varón ya me están dando ganas de vomitar. Besis. — malena pichot (@malepichot) 8 de septiembre de 2018

A continuación y a partir de la polémica que generaron sus dichos, Malena Pichot se defendió e intentó explicarse diciendo que ella "prefiere profesionales mujeres". Sin embargo, muchos usuarios no la perdonaron.

Feliz de poder seguir ofendiendo pelotudos con las declaraciones más básicas del mundo desde hace diez años. Esta semana: “prefiero a mi médica mujer” eso dije y ya han salido con sus antorchas trolleras. Gracias tuiter — malena pichot (@malepichot) 9 de septiembre de 2018

Che sucias.... adivinen qué?... Me sigue dando asco ir con un ginecólogo varón — malena pichot (@malepichot) 10 de septiembre de 2018

Hace diez años se ofendían así cuando hablaba por acá de aborto y nadie lo hacía... que no me entere que en diez años están tirando “ni loca voy a un ginecólogo hombre” ojotaaaaaaaaa — malena pichot (@malepichot) 10 de septiembre de 2018

Por supuesto, la red social estalló en un fuerte debate alrededor de si está bien o mal atenderse con un ginecólogo varón: "Ese varón sabe más que vos de tu cuerpo porque él estudió 11 años para entenderlo mientras vos sos, ¿standupera? En Netflix. Pero ya que estamos, nada de urólogas mujeres, nada de veterinarios que no sean perros, nada de oncólogos que no hayan tenido cáncer, etc." le respondió una usuaria.

Más respuestas de usuarias que sostienen que se sienten cómodas con un ginecólogo varón y que no tiene nada que ver con una cuestión de "superioridad" de un género sobre el otro.

Una vez fui a una ginecologa y le dije que después de tener a mi hija había engordado , me contestó : por que le haces esto a tu marido?" A lo que le contesté : soy madre soltera — Jossie (@JosieAnschutz) 8 de septiembre de 2018

Posta boluda? Desprestigias años de estudios de los ginecologos hombres. Cada uno se hace atender con quien se le canta el orto. Y en lo personal que soy super pudorosa me siento mas comoda con Juan mi ginecologo que con la forra que me atendía y me decia q estaba gorda. Calmate — vulgarcita (@Guadalupeag_) 8 de septiembre de 2018

La banco en todas. Pero en esta absolutamente no. — vulgarcita (@Guadalupeag_) 8 de septiembre de 2018

Acaso no estudio lo mismo que una mujer? No entiendo tu razonamiento. Ese hombre ginecólogo es un profesional de una rama importante de la medicina que se formó durante años para ejercer. Lo hace tan capaz como a una mujer de prácticar la misma profesión. — Nadia Di Matteo (@NadiaJDimatteo) 9 de septiembre de 2018

Entiendo que muchas quieran y prefieran ginecólogas mujeres.Sabias que no son tan fáciles de encontrar? Me atiendo en swiss y por cada mujer hay 10 tipos en el rubro. Ahora los que dicen que no tiene vagina... bueno chiques nos calmamos los oncólogos no tienen cancer y va igual! — GabyB (@gabybrimil) 8 de septiembre de 2018