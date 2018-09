Una ex promesa de Boca provocó un choque que dejó 2 muertos y se negó a declarar

El ex futbolista, Nahuel Zárate, protagonizó este último fin de semana un accidente en la Avenida General Paz, altura de la calle Madariaga y a unos 300 metros del autódromo Juan y Oscar Gálvez. Allí, un Volkswagen Scirocco, del que luego se supo que era manejado por Zárate, colisionó de atrás y a gran velocidad a un taxi en el que viajaban dos personas adelante -se calcula que no era pasajero por tener el privilegio de ir como acompañante-, quienes fallecieron en el acto. En tanto, Zárate resultó herido y fue trasladado al Hospital Santojanni, pero luego fue trasladado a la comisaría vecinal 8 C (ex 52) en calidad de detenido e imputado por las dos muertes.

