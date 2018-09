"La mente matriz del programa de Macri es el peronismo"

1. >> La reunión del Gobierno con los Gobernadores del PJ va a tener un componente informativo probablemente estratégico, si es que se revelan las incógnitas que todo el mundo está esperando que se revelen mañana 10/09 para el mercado. ¿Por qué? porque los gobernadores van a esta reunión con el Presidente Mauricio Macri diciendo que es muy poco lo que pueden definir desde su lugar de gobernadores, de un acuerdo sobre el presupuesto, porque no están a la vista los números centrales del presupuesto, que son en sí, los números centrales de la economía. Pedirán "le blanqueen los números y saber cuál será el tipo de cambio en el país". La densidad de la reunión de Macri con los gobernadores del PJ se debe a que detrás de los todos los números fiscales, lo que hay es algo muy concreto: votos.

2. >> Los peronistas han hecho propuestas cargadas de picardía en el ámbito económico, porque con sus propuestas buscan que la gente se enoje con Macri, por ejemplo, cuando proponen aplicar el impuesto del 1% a los bienes personales blanqueados en el exterior, es una forma de enardecer a aquellos que blanquearon su patimonio. El Gobierno tendrá que definir mañana dos temas cruciales, uno son los impuestos a los bienes personales. "Es la estrategia fiscal del peronismo".

3. >> El Gobierno va a realizar un ajuste por el lado del subsidio al transporte, transfiriéndole a las provincias ese subsidio, y muchos peronistas dicen "bienvenido sea", pero otros no, ya que, si las provincias se tiene que encargar de los subsidios al transporte, la provincia que más recorte presupuestario va a tener que hacer por pagar ese subsidio es la provincia de Buenos Aires. "De 40 mil millones de pesos, más o menos 24 mil los tiene que pagar Vidal, y cuanto peor le vaya a Vidal, mejor le va al PJ".

4. >> El Peronismo está pensando desmontar un sistema montado por el propio peronismo, un sistema que consistía en sacarle recursos a los sectores más dinámicos de la economía para volcarlos en subsidios en el área metropolitana. "Ahora que la provincia de Buenos Aires está en manos de Cambiemos, hay que retirar esos subsidios y en todo caso, que los pague la Gobernadora de la provincia y sienta ella el costo en el presupuesto". Es decir, estamos entre una disputa de poder y organización territorial. Hay una enorme ironía en el plan económico: "La mente matriz del programa de Macri es el peronismo".

5. >> Políticamente Macri se "desangra" en decir 'quiero garantizar la pureza de sangre de mi gabinete, no quiero que entren los radicales, los quiero retener y consolidar a Marcos Peña´, pero por la puerta de atrás le entraron conceptualmente peronistas y radicales. Esta es la mayor ironía de este momento político-económico.

6. >> Va a haber acuerdo entre los gobernadores del PJ y Mauricio Macri, porque el peronismo no kirchnerista está muy proclive a un acuerdo, ¿por qué? porque el peronismo no encuentra un candidato que no sea Cristina Kirchner, que es para el peronismo "el peor candidato", porque si a CFK le va bien, al peronismo le va mal.

7. >> A los gobernadores les ha ido mejor que Macri, salvo a 3 o 4 provincias a los gobernadores les ha ido mejor que al Presidente. Han recuperado su recaudación y muchas economías regionales con este tipo de cambio tienen derecho a pensar en un futuro un poco más provisorio.

8. >> Los faltazos de la reunión de Gobernadores con Mauricio Macri: Carlos Verna, Alicia Kirchner y Miguel Lifschitz.

9. >> El Gobierno empieza a financiarse ahora con más retenciones, por ende, la valuación del dólar, el nivel del tipo de cambio, termina pegándole a la recaudación, es decir, que el programa fiscal empieza a estar atado al programa cambiario y al programa monetario. "Los gobernadores quieren saber cual será la hipótesis central del Gobierno sobre el comportamiento nada menos que del dólar".