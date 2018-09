Nuevo acuerdo con el FMI: "El esfuerzo en 2020 y 2021 será mucho mayor"

El economista fue funcionario (ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda) durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Hoy preside la Fundación Cívico Republicana (FCR) y fue electo presidente de la Red Liberal de América Latina (RELIAL).

"Ese mensaje de un minuto y medio sobre acuerdos que no estaban firmados no fue constructivo y revela que hay un problema en nuestra gobernanza, que producimos hechos que nos hacen daño a nosotros mismos", dijo López Murphy cuando García le preguntó por las últimas acciones de Macri.

"¿Por que tuvimos los problemas que tuvimos?", se preguntó el entrevistado. Y comenzó a explicar las diferentes causas que, según el, causaron la crisis económica actual.

Causas

> "Se subestimó severamente la herencia".

> "Se subestimó el shock que recibió sudamérica en el segundo semestre de 2014. Es imposible que se produzca esa caída en las condiciones externas y que Argentina no se entere".

> "Se subestimó que a futuro no íbamos a tener ese espacio que había en el mundopara colocar bonos, como consecuencia de la salida de la crisis financiera internacional. Todos los países accedieron a tasas bajísimas y nosotros llegamos a la cola de este proceso".

Además, explicó que el sistema financiero argentíno es "un décimo del de Estados Unidos": "Es decir, un déficit de 6 puntos a USA le toma el 5% de los depósitos y acá nos toma el 50% de los depósitos".

"¿Por qué nos pasa siempre lo mismo?", se preguntó, "siempre el desborde fiscal es el que nos pone en una situación crítica".

Y explicó: "Si uno tiene déficit y no puede financiarlo internamente, coloca deuda externa. Si coloca deuda externa, se aprecia el tipo de cambio". Como consecuencia, "pedíamos todos los años 40 mil millones de dólares, exportando 55 mil o 60 mil. No se necesita ser un genio para darse cuenta de que no va".

¿Cómo llegamos al fondo?

El ejemplo del Mundial de Fútbol de este año: "Las marchas más grandes de San Petersburgo eran los argentinos yendo al estadio. 60 mil personas, eramos locales, era patológico. Ese enorme atraso cambiario producía una enorme vulnerabilidad si se cortaba el flujo de capitales".

Continuó: "En abril, se produjo un cese del flujo financiero. Tenés que pasar a gastar muy por encima de tus ingresos a gastar menos. Si no hubiese aparecido el fondo, esta economía hubiera colapsado".

"En junio, aparece un préstamo de organismos multinaterales: Este prestamo atenuó la presión que había. No la detiene, pero la atenúa. La base de ese programa era para reestablecer la confianza. Eso no se ha logrado y hay dos indicadores: subió el riesgo país y el Banco Central tuvo que seguir vendiendo dólares", explicó López Murphy.

"Según el programa, el Banco Central no iba a vender dólares. Estaba explícito", continuó. Entonces, el conductor preguntó "¿la Argentina violó el acuerdo con el fondo?" La respuesta: "En espíritu, seguro".

Cambios en el acuerdo

"La situación se fue deteriorando y el Gobierno ha propuesto una nueva negociación", explicó.

La nueva propuesta: "El Gobierno dice que el los recursos no alcanzan porque el déficit es muy elevado. Entonces, para el año que viene propone reducir ese déficit a cero y ir a un superávit grande en el 2020, en el 2021, y más grande en el 2022", explicó el economista, "piden traer los recursos del 2021 y el 2020 para el 2019 para recuperar la confianza y hacer una corrección más profunda".

No olvidar: "Queda el déficit de los intereses, hay quienes se preguntan de dónde vamos a sacar para pagar los intereses". Es decir que "si traemos los recursos del 2020 y 2021 para el 2019, el esfuerzo del 2020 y 2021 es mucho mayor".

Reservas

"A las reservas las hemos ido bajando, va a ser muy difícil que continúe la idea de que el Gobierno argentino a a poder seguir vendiendo dólares", explicó López Murphy.

¿Y el dólar?

"Si el dólar sube, uno hace una corrección de precios. Es más competitivo, vendemos en el exterior", señaló, "Si no tenemos los recursos y no dejamos que suba, la única manera es correjir el desiquilibrio bajando la actividad. Me parece más lógico preservar la actividad". "Yo no veo posibilidades de seguir interviniendo y perdiendo reservas sistemáticamente", agregó.

"El apoyo no es solo de la administración americana sino de gran parte de los países del mundo. Tenemos que ser agradecidos", agregó el economista con respecto al apoyo que Trump daría a Macri.

El problema del gasto

"En el año 2000 el Estado gastaba 12 puntos del Producto y ahora gasta 24. Se duplicó el gasto", explicó el entrevistado.

De ese gasto, "el Gobierno propone convalidar tres cuartos de lo de la administración anterior y corregir un cuarto". "Todo el mundo está creyendo que la economía va a soportar que 8 millones de personas aguanten a 20. Eso solo pasa con precios excepcionales de la soja. En otras circunstancias Argentina no lo puede aguantar", continuó.

"Lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir es que el sobregasto contrae a Argentina: bajamos más la productividad y creamos menos incentivos para invertir y trabajar", continuó.

El problema cultural

Según el economista, "tenemos una clase política, no digo el Gobierno, que creen que a los trabajan los pueden saquear y ahogarlos a impuestos. La Argentina corre serios riesgos de poner en crisis todo su sistema productivo".

"El Gobierno había dicho que iba a corregir pero vuelve para atrás y volvemos a poner impuestos que habíamos superado", dijo, "¡tenemos impuestos a todo!", replicó.

"Dejamos de ser uno de los países más ricos del mundo cuando comenzamos a someter a todo lo que genera riqueza a presiones", finalizó.