Brown de Adrogué eliminó en los penales a un pobrísimo ‘Rojo’

Independiente estiró su racha negativa en el que todavía no conoce la victoria y fue eliminado este lunes (10/09) de la Copa Argentina 2018 tras caer ante el modesto Brown de Adrogué por 3-4 en la definición por penales luego de empatar 1-1 en los ’90 reglamentarios. Lo cierto es que el ‘Rojo’ jugó un encuentro muy malo en el que se mostró errático, no propuso juego y casi no hizo méritos para complicar al ‘Tricolor’.

Independiente no gana desde el pasado 8 de agosto cuando se quedó con la Copa Suruga Bank, tras haber derrotado por 1 a 0 al Cerezo Osaka ya que luego empató con Santos los dos partidos por los Octavos de Final de la Copa Libertadores, pero pasó a Cuartos por los tres goles de ventaja que le otorgó Conmebol por la mala inclusión de un rival (Carlos Sánchez).

El ‘Rojo’ quedó eliminado de este certamen ante un equipo que viene de ascender desde la B Metropolitana y en dos fechas marcha líder en el Primera B Nacional. Para este compromiso, el entrenador Ariel Holan no pudo contar con varias figuras debido a las convocatorias por la fecha FIFA.

Por su parte, Brown volvió a hacer historia como ocurrió en 2013, cuando en el debut de Independiente en la Primera B Nacional lo venció 2 a 1 en el estadio Libertadores de América. En la revancha de aquella temporada, disputada en cancha de Temperley, el ‘Rojo’ ganó por el mismo marcador.

Independiente alcanzó esta instancia luego de golear 8-0 a Central Ballester, mientras que Brown lo hizo tras ganar por penales a San Martín de San Juan. Ahora, el ‘Tricolor’ se medirá en los octavos de final frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de dejar en el camino a Tigre.

En la primera etapa, ni bien saltó a la cancha, Brown tomó el control de las acciones y le jugó de igual a igual al ‘Diablo’ lo que les permitió ambos conjuntos no replegarse sobre su campo, pelear la posesión de la pelota. Sin embargo, el encuentro era muy pobre a causa de que los dos protagonistas no lograban generar peligro.

No obstante, a los 22’, una gran jugada individual de Nicolás Figal rompió con la monotonía del partido y le sirvió un pase a Emmanuel Gigliotti que fue derribado afuera del área por arquero Martín Ríos que provocó su caída dentro de la misma área por lo que el árbitro Nicolás Lamolina sancionó un penal inexistente para los de Avellaneda que Silvio Romero cambió por gol y puso el 1-0.

Con la desventaja, el equipo ‘Tricolor’ reaccionó con las oportunidades que generaron Martín Lamas y una corrida de Brián Guille, que salió de la marca de Guillermo Burdisso, disparó un remate al arco que desvió el arquero Martín Campaña.

Minutos antes del descanso, Brown tuvo la posibilidad de conseguir el empate con un penal que desperdició Juan Olivares que fue atajado por Campaña.

En la segunda mitad, el ‘Rojo’, sin argumentos futbolísticos y con el propósito de mantener el resultado, atinó nada más que a defenderse y a no arriesgarse. En tanto, el ‘Tricolor’ pudo salir del asedio de Independiente lo que le permitió desarrollar un partido interesante y se animó a inquietar al ‘Rojo’.

En medio de la levantada de Brown, Ariel Holan entró a mover el banco de suplentes porque sentía que el triunfo corría serio peligro. Por lo tanto, la mejora notoria del ‘Tricolor’ tuvo su premio con una jugada asociada entre Leonardo Zaragoza y Brián Guille quiénes le habilitaron un pase Juan Olivares que descargó un tremendo tiro que dejó sin posibilidades de reacción a Martín Campaña que anotó el empate 1-1, a los 18’. Con la igualdad, el ‘Rojo’, con las modificaciones, cambió de esquema táctico y pasó a un 4-4-1-1. De ahí, el ‘Rojo’ se rearmó en la ofensiva con Gastón Silva, Gonzalo Verón y Ezequiel Cerutti. Por otro lado, Brown de Adrogué se sintió mucho más cómodo y mejor parado dentro del campo de juego en que se transformó en merecedor de la victoria.

Finalmente, todo terminó en empate y el encuentro se definió en los penales. Hay que mencionar que Independiente dejó mucho que desear mientras que el ‘Tricolor’ brindó una buena exhibición futbolística con una dignísima y modesta actuación. En cambio, el ‘Rojo’ sigue sin encontrar el rumbo y le queda más que conformarse con la Copa Libertadores.

Así fue la definición por penales:

-Silvio Romero: Independiente 1 – Brown de Adrogué 0.

-Juan Olivares: Gol: Independiente 1 – Brown de Adrogué 1.

-Gastón Silva: Indpendiente 2 – Brown de Adrogué 1.

-Alberto Stegman: Independiente 2 – Brown de Adrogué 2.

-Emanuel Brítez: Atajada de Martín Ríos: Independiente 2 – Brown de Adrogué 2.

-Nicolás Benegas: Independiente 2 – Brown de Adrogué 3.

-Nicolás Domingo: Independiente 3 – Brown de Adrogué 3.

-Brián Guille: Independiente 3 – Brown de Adrogué 4.

-Patea Nicolás Figal: Atajada de Martín Ríos: Independiente 3 – Brown de Adrogué 4.