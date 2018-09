USA vs. China, los Macri ponen toda la carne al asador para financiarse

Según la lectura que hacen desde la Jefatura de Gabinete, "Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder a la Argentina con el FMI fracasando porque ya perdió México con López Obrador y no tiene asegurado Brasil. La vuelta del populismo significaría perder la región de nuevo".

Ese rumor que llegó a las redacciones de los principales portales y diarios del país, comenzó cobrar fuerza luego de un acuerdo entre el propio Macri y el presidente estadounidense Donald Trump, quienes estuvieron hablando durante 15 minutos semanas atrás en plena corrida cambiaria, mientras el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne preparaba las valijas para presentar el ajuste fiscal ante el directorio del FMI.

Según el periodista Roberto García, "Trump en persona le anunciará a Macri una asistencia financiera multinacional cuando viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas". Al parecer, el presidente estadounidense organizará un cóctel de bienvenida para los jefes de Estado que participarán del evento, adonde Macri tiene previsto asistir con Juliana Awada y su comitiva. Será un encuentro clave para que la Argentina no caiga en default.

¿Por qué tanto interés de Trump en Argentina? En realidad, los Macri apuestan a la obsesión de Estados Unidos por intentar influir en la región y desinflar a China, que ya cuenta con una base de exploración espacial en Neuquén.

"Trump quiere mandar un mensaje a los chinos de que va a ponerle un freno en la región", América para los americanos, sería, reveló dicha fuente.

Macri tiene previsto ir a Wall Street para intentar calmar a los mercados, aunque sabe que no lo logrará, tal como le ocurrió al ya despachado ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el ministro Dujovne.

No son pocos los que especulan que Estados Unidos, el FMI y determinados fondos de inversión están esperando la finalización del G-20 para salir definitivamente del país por riesgo de default. En la city porteña son conscientes de eso.

La preocupación es la fuerte caída del peso argentino frente a cimbronazos externos e internos y eso difícilmente se logre superar emitiendo más deuda. Falta un perfil productivo, con una importante reforma tributaria y monetaria, que la Administración Macri no está dispuesta a afrontar por no puede y no quiere.

Macri no puede siquiera resolver, según FMI, vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES porque está trabado judicialmente, por lo que ahora el organismo multilateral de crédito se propuso lograr la salida de fondos de inversión de la manera más ordenada posible.

Así las cosas, el mandatario y su equipo económico perdieron el control de la situación y sólo queda recorrer este último año y pocos meses, también, de la manera más ordenada posible.