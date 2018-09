“La mamá de Dujovne es la más citada por los exportadores”

El economista Juan Carlos De Pablo habló este martes (11/9) de su informe Contexto y resaltó además el ‘realismo’ que estaría mostrando el presidente Mauricio Macri y sus ministros frente a la crisis económica y de confianza que vive Cambiemos.

En declaraciones a Radio Mitre, De Pablo advirtió en relación a la corrida cambiaria: “Si el incendió se apagó, lo dirán los indicadores. Sabemos que el bombero está atento".

En relación al ‘bombero’, el economista explicó: "desde hace cinco meses el presidente y los funcionarios están mas realistas".

Consultado sobre el sector laboral y el aumento de las suspensiones en agosto, De Pablo apuntó: “Lo saqué de Tendencias económicas. Siempre aclaran que no es indicador de la tasa de desocupación. Lo anteúltimo que hace un empleador es suspender y lo último, despedir. Cuando despedis a una persona, tenes que volver a invertir en reestrenar”.

“Es un indicador muy sensible. Es una tendencia fuerte y esperable, congruente con lo que pasa en el nivel de actividad. Veo grandes heterogeneidades. De repente la sucursal Mendoza o Posadas vende más porque vienen los chilenos. Pasa con los combustibles en las fronteras. La producción de agosto en autos subió. Neutralizaron la caída interna con exportaciones”, añadió.

Sobre las discusiones paritarias y el pedido de Hugo Moyano de un aumento del 40% en los salarios, el economista opinó: “Dije que metas de inflación es una estupidez conceptual y los números eran ridículos. El 28/12, no es que Federico Sturzenegger se encontró con Marcos Peña, es que se insistió con una estupidez. Se quiso meter esa estupidez en la paritaria. Lo único que faltaba era que el gobierno hiciera cumplir el tiempo de la cláusula de la revisión. Cualquier dicho de Moyano tiene contenido político. Al negociar en el sector público trabajar sobre la base de que no podes rajar a nadie. En el sector privado no. Un exgobernador me dijo una vez que un empleado público era titulo de nobleza. El gobierno anterior nombró dos millones de empleados públicos. Si la calidad del servicio no subió, tengo derecho a pensar que están becados”.

Por último, cuando se le preguntó a De Pablo si el “incendio se apagó”, en relación a la disparada del dólar que lo llevó a superar los $40 días atrás, el economista señaló que “lo dirán los indicadores. Sabemos que el bombero está atento. Desde hace cinco meses el presidente y los funcionarios están mas realistas. El presidente Mauricio Macri quiere cerrar el déficit. Sirvió para darle apoyo psicológico a Nicolás Dujovne, que anunció más impuestos. La mamá de Dujovne es la mas citada por los exportadores. Cuando Juan Vital Sourrouille anunció el Plan Austral, primero habló Raúl Alfonsín. Es importante que cuando hay un anuncio de un ministro esté el presidente atrás. Alguien dentro del gobierno ya tiene que estar pensando que hacer cuando superamos la crisis”.