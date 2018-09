Vaca Muerta: Un fuerte ajuste llega a "nuestra salvación"

En el marco de ajuste de las cuentas públicas para cumplir con la meta de déficit cero prometida al Fondo Monetario Internacinal (FMI), el Gobierno de Mauricio Macri busca reducir los subsidios que las empresas productoras de gas reciben por invertir en Vaca Muerta. El plan de Hacienda es topear en US$ 500 millones los subsidios que recibirán en 2019. Esto es, la mitad de lo que les correspondería a las empresas productoras. Tecpetrol, brazo petrolero del grupo Techint, es la principal perjudicada por la medida. Hace 2 semanas, el propio Macri recorrió junto a Rocca las instalaciones. Habrá que ver si la nueva propuesta de Hacienda cumple o no con sus aspiraciones. Por ahora, la empresa prefiero no realizar comentarios...

Por Urgente 24 Martes 11 de septiembre de 2018 10:58 hs