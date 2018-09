Alerta epidemiológica: Ya son 4 los niños fallecidos por 'streptococcus' y hay preocupación

En las últimas horas el Gobierno de la Ciudad lanzó una alerta epidemiológica por las muertes de dos chicos -y otros tres que permanecen en estado grave- a raíz de una "enfermedad invasiva" producida por el streptococcus pyogenes –o estreptococo-, una bacteria vinculada a la faringitis y lesiones en la piel. Pero este martes (11/09) se conocieron dos nuevas muertes por esta bacteria (uno en Rosario y otro en Posadas) que mantiene en alerta a la comunidad médica y también a los padres.

La tercera muerte ocurrió en la ciudad de Rosario y corresponde a una nena de seis años, que falleció el viernes pasado por una septisemia generalizada. Desde Epidemiología de la provincia de Santa Fe confirmaron en las últimas horas que había contraído la bacteria streptococcus pyogenes.

En diálogo con Radiópolis, Liliana Benegas, directora de Epidemiología de la Provincia de Santa Fe, confirmó el fallecimiento de una nena que asiste al colegio Stella Maris de Rosario: “Es un caso septicemia generalizada, no es la forma más frecuente pero existen casos en Buenos Aires. En Salud Pública estamos en alerta”, señaló.

La profesional aseguró que se trata del primer caso en la ciudad. “Se le dio tratamiento a la niña pero la evolución de la bacteria fue muy rápida y se produjo un shock séptico y no respondió”, precisó. Según explicó, “la evolución de una enfermedad invasiva no sólo produce la bacteria sino toxinas y la evolución es mucho más rápida”.

Benegas descartó la necesidad de realizar alguna intervención en la comunidad educativa. “Sólo queremos informar que hubo un caso en Rosario y que la comunidad científica que atiende niños esté en conocimiento”, observó y remarcó: “En principio, ante cualquier síntoma hay que consultar al pediatra, el médico debe evaluar al paciente, si la fiebre persiste y no baja, es importante ver si hay lesiones en la piel, dificultades respiratorias o cualquier cosa que llame la atención a los padres”.

Por otra parte, según confirmó la jefa de Infectología del Hospital Pediátrico de Posadas, una niña de seis años que estaba internada en el sanatorio Caminos afectada por esta bacteria perdió la vida el último sábado.

El Dr. Orlando Querencio, Director de Emergencia de Posadas, se refirió al fallecimiento de Luana Kruka, producido por una infección con Streptococcus pyogenes, y reveló que hay otros tres casos más en Misiones.

Entre las personas hospitalizadas por la peligrosa bacteria, una joven de 26 años debió estar internada dos semanas en Terapia pero ya se encuentra bien.

Además, se sospecha que la muerte de un bebé de un año y dos meses, el pasado fin de semana, también se debió a esta bacteria, aunque no está confirmado.

Querencio aseguró que "cuando el chico está con fiebre, la consulta al pediatra es esencial".

# Síntomas

El infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez, explicó que esta bacteria "es la causa más común de faringitis con fiebre alta, y es clave agarrarlo a tiempo. También puede provocar escarlatina y lesiones en la piel".

López agregó que "es raro que esta bacteria pase a sangre. Si eso sucede puede impactar en varios órganos, que fue lo que sucedió en el caso de los chicos que murieron. La mortalidad oscila entre el 20 y el 30 por ciento".

Hay que prestar atención a tres síntomas: faringitis (dolor de garganta), lastimaduras o hematomas en la piel y fiebre. Si los padres identifican estas señales, hay que acudir rápido al médico. La detección precoz es clave para la recuperación: si se diagnostica a tiempo, los síntomas se pueden tratar con antibióticos tipo penicilina.

"Con un método rápido, un hisopado, en 20 o 30 minutos uno sabe si la bacteria es streptoccus grupo A o pyogene. Si se trata de esta última le coloca antibioticos y la respuesta es rápida: Un chico tratado luego de las primeras 12 o 24 horas deja de contagiar y puede ir a la escuela, y luego de 3 días no tiene más la fiebre ni dolor de garganta", explicó en declaraciones a C5N.

Para prevenir el contagio es clave lavarse las manos, cortarse las uñas y es importante no automedicarse. López recomendó también que aquellos que no se vacunaron contra la gripe lo hagan, ya que los días de frío aún no terminaron.

# Cómo trabaja el estreptococo

El germen de la bacteria se aloja generalmente en la garganta y en la piel, y suele proliferar en las semanas previas al fin del invierno. El germen libera varias toxinas, y una puntualmente es la que provoca los cuadros más graves.

"Si la bacteria invade la sangre produce un cuadro de shock que tiene una alta mortalidad, oscila entre el 20 y el 30% de los casos", explicó el especialista.

Agregó también que los virus, como la influenza (gripe) favorecen la sobreinfección bacteriana. "Hay un riesgo grande si el niño tiene varicela porque bajan sus defensas y el streptoccus puede generar una enfermedad grave. Si vacuna a los nenes el riesgo de la asociación con esta enfermedad es muy bajo", comentó López.