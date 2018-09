La razón: Por qué las mujer no quiere hacer el amor con sus maridos

"Hoy no cielo, me duele la cabeza". La más típica excusa que corta con todas las intenciones de intimidad en el dormitorio, una de las partes más importantes de la vida matrimonial, pero que en algunos casos supone el momento más temido por las mujeres, dentro de una relación.

Incluso para los expertos en temas de amor y relaciones, resulta difícil encontrar una razón común que explique el por qué dos personas que construyen una historia romántica y vida común dejan de hacer el amor.

El enfriamiento de las sábanas, más cuando los años han pasado y madurado la relación, es uno de los problemas más frecuentes entre parejas, optando la gran mayoría al error de no tocar el tema.

Aunque es evidente la falta de comunicación y confianza con quienes deberían apoyarse (los esposos), mujeres de todo el mundo han preferido desahogar sus miedos en la cama en un hilo de 'Whisper'. Donde de forma anónima revelaron los motivos por los que preferirían no tener relaciones físicas con sus esposo, y cómo se sienten al respecto.

La culpa y los culpables

Una de las peores cosas que se puede hacer en esta situación, es buscar culpables. Los expertos, por el contrario, aseguran que los problemas de dormitorio mejoras si se aborda el asunto sin buscar responsables.

Si quieres que la relación mejore y prosiga, lo más sensato es buscar entre ambos una solución. Por lo general estos problemas radican en la falta de comunicación, prejuicios e inseguridades. Incluso, muchas veces dejamos de saber lo que al otro le gusta.

En estos casos es mejor pensar bien las cosas, y analizar las razones por las que no quieres tener relaciones, pero sin darle largas a la agonía ya que abre la puerta a nuevas búsquedas.

Asimismo, debes tener presente que si no hablas del tema, es imposible saber el principio de la situación y buscar una salida. "Tienes que pensar en los posibles obstáculos de la vida, emocionales o psicológicos, que pueden afectar a la libido. Una vez identificados los problemas, buscad en equipo una solución alternativa", recomendó Elizabeth McGrath, terapeuta y educadora sexual, al Daily Mail.

Además, "las relaciones sin sexo son el problema número uno de los matrimonios, particularmente en parejas mayores de 40 años", aseguró Ian Kerner, terapeuta sexual.

"No quiero"... ¿Por qué?

Las razones son múltiples y fáciles de identificar; por lo general también son problemas sencillos de resolver.

"Odio hacerlo con mi novio. Siento que no tenemos ningún tipo de conexión y además él siempre está fantaseando cuando tenemos sexo. No me gustan esos juegos, yo soy algo más", comentó una de las usuarias.

Si este es tu caso, lo mejor es no presionarla. Intenta averiguar qué es lo que más le excita y ponlo e práctica. Seguro hay algo con lo que fantaseen los dos y no lo saben.

"No tengo sexo con mi marido porque me da muchísimo miedo quedarme embarazada", asegura otra de las participantes del hilo. Es muy posible que si esta es la razón por la que no quiere hacerlo sufra tocofobia. Lo indispensable aquí es saber si está en una fase primera: que puede ser causada desde el mero hecho de sentirse vulnerable por la baja experiencia de ser fértil; o en fase secundaria: producto de una experiencia traumática relacionada con el embarazo o el parto. En cualquiera de los dos escenarios la información despeja las dudas y los miedos, lo mejor es acudir con un experto en fertilidad y ponerse bajo tratamiento, en el más sencillo de los casos utilizar condón.

"Mi chico es muy egoísta cuando lo hacemos y no quiero tener relaciones con él por eso". En una relación de pareja debe existir un equilibrio en cuanto a lo que nos entregamos y recibimos, es cierto que a veces es bueno pensar en uno mismo, pero solo en cierta medida. Si no lo hablas, es imposible saber por qué a tu pareja no le interesa tener relaciones sexuales.

Quizás simplemente tengan gustos diferentes, pero una buena comunicación y llegar a un punto intermedio, es lo más fácil.

"Siento que soy una decepción en la cama. Lo evito siempre y pongo todas las excusas posibles para no acabar allí. Me gustaría tener mucha más confianza". Haz que tu pareja recupere su seguridad. Propón hacer cosas muy básicas y hazle saber que lo que te hace está muy bien. No intentes cosas nuevas. Ve a la segura, ya habrá tiempo de innovar.

¿Alguna salida?

"Tengo miedo de preguntarle qué es lo que realmente le gusta hacer. Así que lo evito siempre", dice una de las chicas en forma anónima.

Conocer perfectamente los gustos sexuales de tu pareja es muy importante si quieres que tu relación sea exitosa. Dale seguridad para que pueda preguntarte cosas como: "¿Qué es para ti el sexo?" "¿Qué te excita más?" "¿Cuál es tu fantasía?".

Si no existe la confianza entre ustedes, ¿Entre quien la va a haber? Cuanto antes se hable, mejor irá.

Otro de los problemas que afecta la vida en pareja es el siguiente: "Le quiero mucho y me gusta hacerlo con él. Pero siempre estoy cansada".

Entre presiones del trabajo, compromisos sociales y económicos; la agitada vida de muchas personas hace que uno de los principales problemas de la falta de sexo sea por cuestiones de tiempo o cansancio.

Buscar el tiempo y momento para hacer el amor es fundamental para una sana relación de pareja. Incluso, el cansancio está asociado a una posible depresión, si esta es la razón, el primer paso es tratar la enfermedad consultando a un especialista sobre cómo mejorar su ánimo y entusiasmo.

Y por último, son muchas las mujeres que se sienten inseguras a la hora de acostarse con alguien y quedarse sin ropa: "Lo evito a toda costa porque no estoy cómoda al verme desnuda. Me aterroriza".

Los seres humanos tenemos una imagen visual, emocional, histórica y social de nosotros mismos, que nos indica lo que es aceptable y lo que no. Así como lo bueno, malo o perverso. Si es el segundo caso puede crear inseguridades, baja autoestima y tabués.

En este caso, la forma correcta es recalcar todo lo que te gusta de ella, que la relación y los elogios en la cama se centren en lo bueno, esto hará que se olvide con lo que no está tan cómoda.