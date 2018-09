"A los delincuentes hay que ponerlos en una bolsa y tirarlos a la basura"

El juicio empezó y durará tres días y finalmente el jueves 13/09 se conocerá si para la justicia es culpable de homicidio simple por el crimen de Brian González, de 24 años, si se excedió en la legítima defensa o si, en cambio, es declarado inocente en caso de que entiendan que el acusado actuó en "legítima defensa". En el peor de los casos, Daniel Oyarzún, conocido como "el carnicero de zárate" podría recibir hasta 25 años de prisión. El carnicero, atropelló y mató a un ladrón en Zárate y desde entonces se abrió la puerta y el debate de la justicia "por mano propia".

Según cita el diario Clarín, que tuvo acceso al primer día de juicio del carnicero, que se definirá por jurado popular, el carnicero declaró: "Yo tenía un negocio, porque ahora no tengo nada", y además admitió ante el jurado estar muy nervioso.

Seún Oyarzún, que alega que fue en defensa propia, dijo que el delincuente "tenía un arma, estaba nervioso, iba dispuesto a matar. Le dije a mi cuñada que le diera la plata. Ya la tenía pero igual tiró. Estoy vivo porque el disparo fue a la máquina de cortar la carne, sino yo estaría muerto", detalló.

Y siguió: "Ellos no salen a trabajar, salen a delinquir. Agarré un cuchillo y di un golpe, ahí tiró de nuevo contra el freezer y se fueron en la moto. Yo salí en el auto a buscar lo mío. Hoy tengo una muerte encima y no me la voy a poder sacar. Mi viejo me hizo las manos para trabajar, yo tendría que estar en mi trabajo, no acá. Los delincuentes no sirven, hay que ponerlos a todos en una bolsa y tirarlos a la basura. Si me condenan acá, me van a condenar con la frente en alto, como un trabajador y un padre de familia, nunca como un delincuente".

El caso:

De acuerdo con la reconstrucción que hizo la Justicia, el 13 de septiembre de 2016 al mediodía Marcos Alteño (24) entró armado a la carnicería "Billy Yoou", en Echeverría 2085, Zárate. Apuntó a la cuñada de Oyarzún, que era la cajera, y se llevó la plata de la caja. Antes de escapar, tiró dos veces. Enseguida se subió a la moto que lo esperaba en la puerta: la manejaba Brian González.

Escaparon hasta que notaron que el carnicero los seguía de cerca. A unos 200 metros del local, Alteño saltó de la moto y escapó corriendo. Oyarzún quiso hacer caer a Brian y lo chocó: lo aplastó contra una columna. Una vez en el piso, un grupo de vecinos empezó a golpearlo. El joven murió siete horas después. Alteño fue detenido meses después y fue condenado a seis años de cárcel por el robo.

Macri habló del carnicero:

Este caso generó tanta controversia que el incluso el Presidente de la nación opinó sobre los hechos. El presidente Mauricio Macri se refirió al caso del carnicero que atropelló y mató al ladrón que lo asaltó en su local, en el partido bonaerense de Zárate y se mostró en contra de la detención del comerciante que se produjo en ese momento.

"Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia, la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido", afirmó Macri.

"Podría haber pagado con otra cosa y no con la vida"

La otra cara de la noticia es la familia del ladrón muerto. "Me parece una locura. Me mataron a mi hermano", manifestó la hermana de González en declaraciones a los medios.

"Él estaba robando y somos conscientes de lo que estaba haciendo. Solamente era el chofer del chico que entró en la carnicería. Podría haber pagado con otra cosa y no con la vida", sostuvo.

Horas antes de que le otorgaran la excarcelación extraordinaria al carnicero, el papá de González contó que su familia había quedado destruída. "No vamos a buscar venganza pero tiene que pagar por lo que hizo", afirmó.