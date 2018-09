Por un conflicto gremial, podría suspenderse el clásico Boca-River

La crisis económica que vive la Argentina a causa del alza de la inflación, los aumentos de precios y un dólar que está cada vez más descontrolado, todo este cóctel tuvo un fuerte impacto en el fútbol que pone en peligro la disputa del Superclásico del Fútbol Argentino que animarán el domingo (23/09) Boca Juniors y River Plate que corresponde a la sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2018/2019 a causa de un conflicto salarial con los empleados de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC).

Por lo pronto, se convocó a una asamblea extraordinaria para el jueves para tratar “la preocupante situación que atraviesan todos los compañeros por la constante pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a los aumentos acordados meses atrás en otro contexto social y económico”, explica el comunicado de prensa.

El acuerdo paritario rubricado el 19 de febrero de este año otorgó a los trabajadores de UTEDYC un incremento salarial del 15 por ciento a abonar en dos tramos: el primero de un 10% se efectivizó con el sueldo de febrero, mientras que el segundo del 5% se pagó con la remuneración de julio.

Pero como ocurrió con el resto de los sindicatos los aumentos salariales quedaron muy por debajo de la inflación real, y por ese motivo UTEDYC analizará los pasos a seguir para defender a sus trabajadores y la cercanía con el Superclásico puede servirle para ejercer presión y obligar a los representantes de AFA a escuchar sus reclamos.

UTEDYC tiene en plena vigencia con la AFA tres convenios colectivos, el de personal permanente de los clubes, el vigente con los inspectores, que son empleados de AFA y supervisan todos los partidos y un convenio con la “rama por reunión”, que son los controles, los acomodadores y los que venden las entradas. Son los que trabajan directamente en el evento.

“Hay mucha preocupación en el sector. Tuvimos una reunión con AFA el 21 de agosto y planteamos la necesidad de una reapertura en la paritaria. Nos pidieron una semana, porque tenían comité Ejecutivo. No hicimos ningún pedido de porcentaje, sólo reapertura. En todas las actas que firmamos a principio de año, figura la revisión de los convenios”, asegura Jorge Ramos, delegado de UTEDYC, en declaraciones que concedió al portal “Doble Amarilla”.

Lo de UTEDYC no es ni más ni menos que lo que se vive en todos los sindicatos por estas horas. Cabe recordar que el Gobierno proyectaba (en Presupuesto) a fin del año pasado una inflación de 16% para 2018. Si bien se descontaba que ese número no iba a poder cumplirse, nadie pensó que iba a elevarse a 42% como acaba de proyectar el Banco Central en su habitual informe de expectativas económicas, donde recoge estimaciones de un importante número de consultoras. Por eso no es caprichosa la postura de muchas instituciones que advierten que hoy no podrían cumplir con nuevos aumentos en su masa salarial, según publicó el sitio Doble Amarilla.

Por consiguiente, el aumento del dólar benefició a los clubes exportadores, pero por otro lado, le hizo subir muchos costos, principalmente a los clubes de Superliga que tienen contratos en divisa estadounidense. Pero lo que más impactó a las finanzas de las instituciones fue la inflación y la recesión que se nota en la merma de asistencia a los estadios, baja en los sponsoreos y hasta el corte en la cadena de pagos que afecta a toda la economía. Esto lo sienten aún más fuerte los clubes del interior y los del ascenso, según Doble Amarilla.

De todas maneras, Ramos se encargó de aclarar que, pese a este cortocircuito, la relación con AFA es “excelente” y que “nunca han tenido un problema, ni con la gestión de Grondona, ni con la del Chiqui”. Es más, hablan de “sorpresa” por lo que sucede. Habrá que ver que acción toman en Viamonte ante esta posibilidad de que el Superclásico quede en stand by y cómo juegan sus cartas en Puerto Madero, ya que la Superliga sería el principal perjudicado ante una no-realización del River-Boca.

Por último, los esfuerzos del organismo están orientados a poder resolver el conflicto salarial sin afectar al normal desarrollo de la Superliga, según reveló el propio Secretario General del Gremio Walter Otero: “Todos los delegados de todos los clubes de la Superliga y la B Nacional estarán en la asamblea para determinar los pasos a seguir. Más allá de toda esta situación, siempre apostaremos al diálogo y ojalá se llegue a un acuerdo”.