De Paoli mandó un saludo y Fantino lo destrozó: “No me gusta cómo relatas”

En la política nacional y en la sociedad argentina se habla mucho de ‘grieta’. En el periodismo deportivo argentino también ‘hay grieta’ que se traduce en una guerra de ‘egos’ entre relatores, columnistas y hasta conductores de programas en general. Esta famosa ‘grieta’ en el periodismo deportivo quedó expuesta en un saludo irónico que le envió el relator Rodolfo De Paoli a Alejandro Fantino durante la transmisión del partido que animaron Argentina y Colombia en los Estados Unidos. En ese momento, el relator de TyC Sports lanzó que “Le mando un abrazo enorme a Alejandro Fantino, que siempre es tan elogioso para mí. Un placer, eh”.

La ironía hizo que Fantino explotara en su programa por Radio La Red en que “¿está mal que diga que no me gusta cómo relatás? ¿Estoy escupiendo a la Virgen de Luján? ¿Estoy blasfemando a Alá?”.

Y añadió en su encendido descargo: “No me gusta cómo relatás, De Paoli. Vos tenés todo el derecho del mundo en decir que soy un desastre cómo entrevisto, que interrumpo mis entrevistas, que soy malo conduciendo mis programas de radio. Lo que quieras, decí”.

“Pero no me gusta cómo relatás. Si querés ahondo un poco más en detalle… Ni siquiera voy a aplicar ironía, De Paoli. Me parecés un relator medio pelo. Pipi Novello relata mejor que vos. Walter Nelson relata mejor que vos. Y Paulo Vilouta también. Es una idea mía. Sos un buen relator, pero no sos mejor que los que escucho habitualmente. Pero eso no te tendría que caer mal, es una opinión mía”, sentenció.