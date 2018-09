Mucha foto, mucho marketing, pero Macri no logró que los Gobernadores firmen nada

Con un total de 20 de 24 gobernadores se llevó a cabo la tan esperada reunión Macri-Gobernadores, y aunque desde el Gobierno intentan vender una victoria macrista, la realidad es que el Presidente de la Nación no logró que los mandatarios provinciales firmaran ningún acuerdo . En lo que sí coincidieron todos es que los Gobernadores no van a permitir que la administración de Cambiemos maneje a su antojo el presupuesto y ellos se queden sin un plan de cuentas para sus provincias.

Ahora la suerte de Macri queda atada al debate que continuará en Diputados, que comenzará el próximo lunes 17/09, cuando ingrese el expediente en la Cámara.

Algunas propuestas que quedaron en la nada fueron las de Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, quienes pretendían que hoy 11/09 los gobernadores firmaran un documento sobre el Pacto Fiscal que incluía los cambios que se están negociando en los impuestos. No obstante, el problema no fue ese, sino que en el texto se incluía un apoyo formal a la sanción del Presupuesto. Por ello, los gobernadores dijeron NO.

Algunas fuentes aseguraron que durante la reunión hubo fuerte discusiones internas, "hubo puteadas como en los buenos encuentros de peronistas", precisaron.

"Es un disparate que nosotros salgamos a respaldar el Presupuesto del gobierno, que lo presenten los funcionarios, lo defiendan y lo debatimos en el Congreso", fue palabras más palabras menos el argumento de los críticos a emitir un texto. "No podemos quedar pegados al ajuste y regalarle la oposición a Cristina" , matizó otro de los gobernadores. La respuesta en ese sentido llegó horas después, cuando Rogelio Frigerio confirmó que Nicolás Dujovne irá al Congreso el lunes para explicar el Presupuesto que será enviado entre el viernes y el sábado.

Urtubey por su parte, fue el más conciliador y declaró que: "Vamos a apoyar la sanción del Presupuesto, queremos discutir como se llega al equilibrio fiscal".

Por otro lado el Gobierno, acostumbrado a los lineamientos "marketineros" de Durán Barba, quisieron transmitir un mensaje de "acuerdo y diálogo", pero la ausencia de precisiones por parte de Dujovne dejaron ver la realidad: Se negó a aportar detalles sobre el Presupuesto de 2019, y solo lanzó "las expectativas de crecimiento serán conservadoras", dijo.

"Es cierto, la negociación no está cerrada, pero tampoco estamos tan mal ", dijeron fuentes del Gobierno al portal de periodismo político Letra P.

Lo que si es cierto es que el impuesto a los sellos se prorrogará un año y el tema sobre Ingresos Brutos espera el Gobierno poder negociarlo con los mandatarios provinciales.

El que no tuvo filtro fue Carlos Verna, el gobernador de La Pampa (PJ), sentenció: "Mi provincia no tiene déficit. Que la Nación arregle su déficit". Verna criticó a sus compañeros justicialistas: "H a y gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón ". Y también aseguró que no firmaría ningún "pacto fiscal". Además, no concurrió a la reunión con Macri en la Casa Rosada.

Lo que dejó la reunión (puro marketing):