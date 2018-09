Fortaleza del empleo, el motivo del SuperTrump

Al presentar su reporte, la OCDE detalló que la tasa de desempleo en la región se mantuvo estable en julio de 2018 en 5.3%. “En la OCDE, 33,5 millones de personas estaban desempleadas; 15,7 millones menos que en enero de 2013, y solo 0,8 millón más que en abril de 2008”.

La OCDE aún no sabía que el índice estadounidense de desempleo se mantuvo en 3,9% en agosto, informó el Departamento de Trabajo estadounidense.

La cantidad de nuevos puestos laborales creados fue de 201.000, un dato por encima del guarismo anterior, de 147.000, tras ser revisado a la baja.

Volviendo a los números de la OCDE, informó que el desempleo para los hombres cayó en 0,1 punto porcentual en julio, a 5.1%, 0.4 punto porcentual por debajo de la de las mujeres (estable en 5.5%).

Y la tasa de desempleo de la OCDE para jóvenes (personas de 15 a 24 años) disminuyó en 0.2 punto porcentual en julio, a 10.9%.

Precisamente, el crecimiento económico en USA muy fuerte y esto se refleja en un mercado laboral que ha creado 201.000 empleos en agosto y la tasa de desempleo se encuentra en el 3,9%, mínimo desde el año 2000.

La fortaleza es tal que el número de puestos de trabajo sin ocupar ha superado al del número de parados en el país, algo que parece una contradicción pero que tiene su explicación.

Por otra parte, la ganancia salarial promedio por hora aumentó US$ 0,10 en agosto, y ascendió a US$ 27,16 para elevar 2,9% (US$ 0,77) el repunte anual en las remuneraciones.

Además, puntualizó el informe oficial, la proporción de personas que se encuentran empleadas o buscando trabajo se redujo de 62,9% a 62,7%.

La Oficina de Empleo de USA ha publicado que en julio 6,94 millones de puestos de trabajo quedaron sin cubrir, mientras que el número de desempleados fue de 6,23 millones.

Fue en marzo cuando se produjo este adelantamiento: el número de empleos sin cubrir fue de 6,64 millones frente a 6,58 millones de desempleados.

Parece una contradicción que haya tantas vacantes de empleo mientras que hay personas sin trabajo, sin embargo esto es bastante normal, sobre todo en épocas de transición tecnológica como la actual.

El número de puestos de Trabajo vacantes (Jolts de Job Openings and Labor Turnover Survey ) en USA es un dato que se publica de forma mensual y que informa sobre las vacantes de empleo en los sectores comercial, industrial y de servicios de USA.

El cálculo incluye todas las vacantes que siguen abiertas el último día hábil del último mes.

Las empresas demandan unos perfiles determinados, mientras que las personas desempleadas (sobre todo los parados de larga duración) suelen ofrecer unas habilidades que no concuerdan con las necesidades de las empresas. Este tipo de desempleo es en parte friccional y en parte estructural.

Friccional porque algunos desempleados pueden estar buscando el trabajo adecuado y mientras tanto están en desempleo, o porque están formándose para reconducir su carrera profesional. Sin embargo, también puede ser en parte estructural porque exista un número de desempleados cuyas habilidades (hayan quedado desfasadas) no encajen a día de hoy en el modelo productivo del país.

Con estos datos, parece lógico que los salarios comiencen a subir con más fuerza como mostró el último dato. Los salarios se incrementaron un 2,9% en términos anuales en agosto, frente al aumento del 2,7% del pasado mes de julio. Esta ha sido la mayor subida interanual de los salarios desde mayo de 2009.



El presidente de USA, Donald Trump, se jactó de la excelente salud de la primera economía del mundo en una serie de tuits, en los que afirmó en particular que la tasa de desempleo es inferior que el crecimiento por 1ra. vez en un siglo.

Es la primera vez que esta diferencia ocurre desde la crisis financiera de 2008. En el 1er. trimestre de 2006, la tasa de desempleo en la población activa osciló entre 4,7% y 4,8%, mientras que el crecimiento del PIB se situó en 5,4% a ritmo anualizado.

Una situación igual se produjo en varias ocasiones durante los gobiernos de Bill Clinton (1992-2000) y también hay registros entre 1948 y el inicio de los años '80.

En 1950, por ejemplo, la tasa de crecimiento trimestral fue entre 7,9% y 16,7%, mientras el desempleo se ubicó en entre 6,5% y 4,3%. Por lo tanto, el PIB fue constantemente superior que el desempleo.

¿Qué se puede concluir?: La afirmación del presidente Donald Trump es falsa.