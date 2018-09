Argentina empató con Colombia y hay vientos de renovación

En el cierre de la gira de partidos amistosos FIFA que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, Argentina empató este martes (11/09) 0-0 con Colombia. A pesar de la igualdad, el seleccionado albiceleste dejó una muy buena imagen y dio signos evidentes a una hipotética renovación del plantel.

El conjunto argentino que dirige de manera interina Lionel Scaloni debutó con una victoria 3-0 frente la Guatemala y, a pesar de las buenas intenciones, no pudo doblegar a la selección ‘cafetera’.

Sin embargo, este partido generó un recuerdo antipático para el seleccionado argentino, ya que ahí perdió la final contra Chile de la Copa América Centenario 2016, tercera derrota consecutiva en una definición por el título.

La renovación que encaran ambas federaciones de fútbol había golpeado en primer lugar de lleno sobre los entrenadores: ya no están los argentinos Jorge Sampaoli ni José Pekerman.

Entonces, los entrenadores de los equipos Sub-20 están al frente en forma interina de la nueva era. Se mueven con pies de plomo, a la luz de sus prudentes observaciones.

Las dos nuevas generaciones tuvieron el viernes exitosos bautismos de fuego, con victorias de Argentina por 3-0 ante Guatemala y de Colombia 2-1 frente a Venezuela.

Ni bien comenzada la primera etapa, la albiceleste tomó el control de las acciones con las situaciones de peligro que elaboraron Mauro Icardi, Gonzalo ‘Pity’ Martínez y los toques de Nicolás Tagliafico que pusieron en peligro la valla defendida por David Ospina. En tanto, Colombia intentó rearmarse en el ataque con Rubén Darío Bustos y Juan Guillermo Cuadrado quién le habilitó un pase a Deiver Machado que no llevó demasiado peligro al arco defendido por Franco Armani.

Mientras tanto, Argentina tuvo un juego muy claro en el que exhibió buena distribución de la pelota imprimiendo profundidad en el fondo contrario. Por otro lado, la selección ‘cafetera’ salió de contragolpe por parte de Cuadrado, Gustavo Cuellar y Davinson Sánchez pero la albiceleste se cerró bien en defensa y desactivó esa acción con Icardi y Tagliafico.

Con el correr de los minutos, la albiceleste empezó a sentir el cansancio y el desgaste físico que realizó en el inicio y le cedió terreno a Colombia que apostó en el ataque con Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero. A poco del cierre, Giovani Lo Celso sacó un remate de zurda desde afuera del área que pasó cerca del palo izquierdo de Ospina tras ser asistido por Maximiliano Meza.

Argentina se fue al descanso dejando una sensación de que fue de mayor a menor su nivel de juego aunque Colombia fue de menor a mayor porque tuvo más la pelota e intenciones de lastimar.

En la segunda mitad, Colombia fue más claro que Argentina en la mitad de cancha mostrando una notable recuperación futbolística. En cambio, la albiceleste perdió mucho espacio en la cancha con la aparición de Luis Muriel que descargó un tiro desde afuera del área que pasó desviado luego de ser habilitado por Juan Cuadrado.

Pese al asedio de ‘los cafeteros’, el seleccionado argentino mostró algunos vestigios de recuperación con un tiro desviado de Lo Celso que pasó muy cerca del palo derecho de Ospina; también, Meza estuvo cerca de romper la igualdad con un remate de cabeza que pasó por arriba del arco de David Ospina.

A medida que Colombia crecía, Argentina se descuidaba demasiado en defensa y le dejaba espacios a su rival con el ingreso de Carlos Bacca que forzó la reacción de Armani. De manera momentánea, la albiceleste se recuperó con el ingreso de Paulo Dybala que le sirvió un gran pase a Franco Cervi que disparó un tiro cruzado que desvió Jeison Murillo y el guardavalla David Ospina controló la pelota.

En el epílogo, David Ospina le cometió una grosera infracción a Giovanni Simeone que mereció la expulsión y en el último minuto, Dybala, de tiro libre, estuvo a punto de alcanzar la victoria pero su disparo quedó en las manos de Ospina.

Si bien no deslumbro durante los ’90, Argentina superó en gran parte del encuentro a Colombia que quiso tener la pelota pero no tenía profundidad. Hay que mencionar que no hay nada definido para los albicelestes pero dan cierta tranquilidad a todos los hinchas de cara al recambio.