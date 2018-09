Uñac promete no dejar sin obra pública a San Juan

La clave fue la decisión de recibir a los representantes de la empresa estatal china, China Gezhouba Group Corporation (CGGC), antes de volar hacia Ciudad de Buenos Aires. El gobernador Sergio Uñac y sus contertulios hablaron de obra pública en la provincia.

Ignacio Cheng, representante de la empresa CGGC, lo confirmó: "Nos interesa participar en el desarrollo de obra pública en la provincia y también queremos asociarnos con locales para el desarrollo conjunto de distintas obras".

Horas después, ya saliendo de encontrarse, junto a otros gobernadores, con el presidente Mauricio Macri, Uñac señaló: "Desde San Juan vamos a afrontar los recortes con el objetivo de reajustar el gasto corriente para no tocar bajo ningún aspecto la obra pública que es fuente de empleo en la provincia".

El sanjuanino fue 1 de los 19 gobernadores presentes (decidieron no ingresar ni el pampeano Carlos Verna ni el puntana Alberto Rodríguez Saá): "Hemos ayudado a la Nación. Queremos que haya un presupuesto equilibrado partiendo de la base de que no es necesario estar de acuerdo con el mismo porque el Poder Ejecutivo es quien lo elabora".

Uñac insistió con su enfoque: no bajar la obra pública y seguir disminuyendo el gasto corriente, ubicándose a mitad de camino entre Verna / Rodríguez Saá vs. el salteño Juan Manuel Urtubey, más cercano a Macri.

Acerca de la complejidad de la coyuntura y de lo delicado de las decisiones de Uñac, ya había anticipado Julio Turcumán en Diario de Cuyo:

"La reunión del martes (11/09) por el presupuesto nacional será importante tanto para el Gobierno nacional como para las administraciones provinciales. El equipo que lidera Mauricio Macri necesita consenso que le ayude a atravesar su tormenta. Del otro lado, los gobernadores -de la oposición y algunos del mismo espacio del Presidente- saben que no pueden dejar sin presupuesto al macrismo, porque una acción de ese tipo sería el empujón final a un gobierno ya debilitado. Pero tampoco quieren ceder demasiado, un poco hartos de compartir errores no provocados por ellos y otro poco por la importancia del año que viene, electoral y decisivo para muchos. Todos quieren presupuestos frondosos para que sus economías no caigan y obtener de allí un buen caudal de votos que los distinga de sus pares, tanto en el oficialismo nacional como en la oposición. Además, el escenario está tan dividido en la oposición que nadie puede argumentar liderazgo absoluto, en el supuesto caso que debieran hacerse cargo de un gobierno de urgencia. Y nadie va a querer comandar el barco en el que abundan los jefes y faltan los soldados. En este marco, Sergio Uñac viene dando pistas acerca de su posición sobre la economía y los problemas sociales por los que pasamos los argentinos, ambas tan lejos del macrismo como del kirchnerismo. Por ejemplo, el sanjuanino propone abrir la economía y terminar con la grieta, dos frases que espantan a kirchneristas y macristas con igual fuerza. Tampoco pretende convertirse en Sergio Massa y su "avenida del medio", primero por el interlocutor y segundo porque el contexto en el que el bonaerense propuso esa idea, hace ya algunos años, no es el mismo de hoy. (...)".

Entre el ajuste y la compensación local, Uñac expresó que el aporte sanjuanino al recorte nacional girará entre los $300 millones y $400 millones. "No es la mejor situación", destacó, a la vez que agregó que "no nos complica, podemos asumir este desafío. Por eso hemos dicho que vamos a acompañar y que desde San Juan aportemos a la aprobación de presupuesto".

Y con respecto a las obras, él señaló: "Nos hemos encargado de que lo que hoy está en ejecución se mantenga. Hay un empate técnico entre lo que nosotros hemos solicitado y lo que hemos conseguido".