El Papa convoca a cumbre contra el abuso, Bolsonaro sube 4 puntos, Putin y el caso Skripal

Estos son los temas que aparecen en los principales diarios del mundo el 12/9.

En un gesto que demuestra el intento de tener un nuevo enfoque con el tema, el Papa Francisco convocó a los jefes de todas las Conferencias Episcopales del mundo a una cumbre en febrero para analizar cómo prevenir del abuso sexual de parte de clérigos y la protección de los niños. Según The Washington Post, la noticia evidencia que Francisco sabe que el tema se ha vuelto escándalo global a tal punto que la inacción amenaza con socavar su legado. Mientras tanto, el jueves 13/9, la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana se encontrará con los líderes de la Iglesia católica de USA, quienes han perdido su prestigio por las últimas acusaciones de abusos sexuales. La cumbre sobre la prevención del abuso sería entre el 21 y el 24 de febrero de 2019.

El candidato presidencial brasileño, Jair Bolsonaro, creció 4 puntos en intención de voto desde la semana pasada, cuando fue víctima de un apuñalamiento, según datos de la encuesta de Ibope. El exmilitar quedó así con el 26%. En 2º lugar entró Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT) y en 3º, están empatados la ambientalista Marina Silva, de la Red de Sustentabilidad, y el exgobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. El 5º puesto lo ocupa Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores -quien lazó su candidatura tras la desistencia de Lula da Silva-, con 8 puntos.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que los 2 hombres que Gran Gretaña sospecha que envenenaron al exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia con un agente nervioso en Salisbury, han sido identificados y son civiles, no criminales. "Sabemos quiénes son, los hemos encontrado", dijo el Kremlin en un foro económico. El Reino Unido los ha identificado con los alias de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov. Cree que detrás de estas identidades se encontraban 2 funcionarios de la inteligencia militar rusa. Putin aseguró que no hay "nada delictivo" en ellos, y que espera que "por el bien de todos", ambos hombres puedan "contar al mundo su historia".

Las fuerzas progubernamentales sirias están concentrándose en el noroeste del país para lo que podría ser una ofensiva a gran escala en la provincia de Idlib, el último bastión fuerte de la oposición, explica el diario The Guardian. Las Naciones Unidas han alertado de que si el ataque se concreta, podría desencadenar a "peor catástrofe humanitaria" del siglo. Esto es debido a que no hay áreas opositoras restantes hacia donde podrían ser evacuados los rebeldes de Idlib. Los poderes externos que tienen interés en el desenlace de Idlib son Rusia e Irán por un lado, a los que el Presidente Bashar al-Assad debe su éxito en la guerra hasta la fecha, y Turquía por el otro, en la que los grupos rebeldes continúan depositando su esperanza. A nivel nacional está lo que queda de la oposición a Assad, muy fracturada, los grupos yihadistas, y un régimen desesperado por clamar haber ganado la guerra. Hay al menos 3 millones de personas arrinconadas en el noroeste sirio, que no tienen adónde ir, explica The Guardian.

Se disparó el precio del petróleo, al tiempo que se ordenó a 1 millón de personas evacuar las áreas costeras. El ciclón, de categoría 4, impactaría el jueves en Carolina del Norte y del Sur, y en Virginia. Maryland y la ciudad de Washington han declarado la situación de emergencia.

Putin propuso el miércoles que Rusia y Japón firmen un tratado de paz este año "sin precondiciones", explica AFP. Ambos países no han podido firmar un acuerdo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, debido a una disputa territorial. Esta está centrada en torno a 4 islas del archipiélago Kuril, que la Unión Soviética ocupó hacia el final de la guerra en 1945 pero Japón reclama. Japón recibió la propuesta con frialdad, apunta la agencia de noticias. Un portavoz del Gobierno dijo que ambos países deberían primer resolver esta disputa para poder firmar un acuerdo de paz.