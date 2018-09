Tips para aprender a controlar el orgasmo femenino

40% de las mujeres ha tenido orgamos prematuros

El tema de la eyaculación precoz masculina ha sido objeto de amplias investigaciones y tema central de varios libros, escritos por sexólogos que recomiendan a los hombres maneras de retrasar el clímax. Sin embargo, mucho menos se ha escuchado sobre el problema paralelo en mujeres. ¿Existe tal cosa como el orgasmo precoz femenino? Se cree que sí, aunque existe mucha menos información sobre el tema. Mientras no se investigue más, algunas de las técnicas y ejercicios para poder sostener durante más tiempo el disfrute sin llegar al clímax, se parecen a las que se le aconsejan a los hombres.

En 2011, el journal Sexologies publicó un estudio que investigó cuán común era el orgasmo prematuro entre un grupo de 510 mujeres portugesas entre 18 y 45 años. Los científicos preguntaron a las mujeres si habían llegado al orgasmo demasiado pronto y cuán a menudo les sucedía. Encontraron que alrededor del 40% de ellas experimentaba orgasmos prematuros una vez cada tanto. El 14% los tenía frecuentemente. Y el 3% los tenía todo el tiempo. Los autores del estudio aclararon que sus hallazgos eran preliminares.



"Termino muy rápido, mientras que mi novio no consigue hacerlo"

Al igual que la eyaculación precoz en el hombre, el orgasmo prematuro en las mujeres puede ser algo frustrante. Una de las participantes explicó que tras alcanzar el orgasmo de forma anticipada, le resultaba incómodo continuar teniendo relaciones sexuales. "Me siento igual que como se debe sentir un hombre sobre la eyaculación prematura, y no veo completamente la diferencia. Termino muy rápido, mientras que mi novio no consigue hacerlo, y realmente me está empezando a molestar. Una vez que llego al orgasmo, me resulta incómodo continuar, me cambia el humor y él se lo termina perdiendo, lo que me hace sentir mal", dijo una de las participantes.

Algunas de las causas del orgasmo precoz femenino, reportó Eme de Mujer, pueden ser la hípersensibilidad en la zona genital, un desajuste hormonal o del ciclo menstrual, y problemas vasculares. Sin embargo la sexóloga Alessandra Rampolla, escribiendo sobre el tema de la eyaculación precoz en hombres, consideró que se trata de un fenómeno psicológico más que uno de índole física u orgánica. Quizás esto podría aplicarse también al orgamos prematuro en las mujeres.

Algunas de las causas de índole psicológica que señala Rampolla en cuanto a los hombres, podrían llegar a coincidir en el caso de las mujeres:

El mal aprendizaje sexual: las primeras experiencias masturbatorias suelen darse a escondidas, por lo que la mujer podría haber entrenado a su cuerpo a sentir excitación sexual y buscar rápido una liberación de la misma. Esto genera un patrón que se repite luego en la actividad sexual en pareja.

Sentimiento de culpabilidad respecto de la propia sexualidad.

Falta de valoración del juego previo: una focalización excesiva en el clímax.

Deseos inconscientes de 'castigar' a su pareja. (En el caso de las mujeres, utilizando un poco la imaginación, esto podría configurarse como un miedo al abandono: es decir, me retiro de la relación sexual -tengo un orgasmo- antes de que él se vaya).

Temores y ansiedad.



"Un orgasmo es un orgasmo"

Para las mujeres, "el orgasmo prematuro es molesto", dijo el líder principal del estudio mencionado, Serafim Carvalho, del Hospital Magalhães Lemos, en Portugal. "Creemos que es tan serio como lo es en los hombres", agregó. "En un extremo están las mujeres que tienen un control completo sobre su orgasmo, y en el otro, un grupo de mujeres que declaran tener una falta de control total, y el orgasmo ocurre muy temprano, lo que produce molestias personales o de pareja." escribió Carvalho.

"Un orgasmo es un orgasmo", dijo la gurú sexual Betty Dodson, conocida como la 'abuela de la masturbación'. Dodson, una mujer de casi 90 años que ha pasado la mitad de su vida ayudando a las mujeres a desbloquearse sexualmente, aseguraba que no todos los orgasmos son iguales: "Algunos orgasmos son suaves y tiernos mientras que otros son intensos, pero lo importante es que todos sean placenteros".

Es importante destacar que para algunas de las mujeres que reportaron haber tenido orgasmos prematuramente, el tema no es un problema serio. En esto difieren de los hombres que padecen eyaculación precoz, una condición muchas veces los perturba o los hace sufrir. "Algunas de estas mujeres reportan que se debe al hecho de que tienen una buena relación con su pareja, que están muy excitadas o les excita mucho el acto sexual en sí, con mucho deseo o que hace mucho tiempo que no tienen sexo", explica el portal Psych Central.

4 técnicas para retrasar el orgasmo femenino

Sin embargo, hay otras mujeres para las que sí es un problema llegar al orgasmo antes de lo deseado. ¿Qué se puede hacer para retrasarlo? Sabemos poco sobre el tema porque no se habla sobre el orgasmo precoz femenino. Es importante recalcar que debido a que es un tema que no ha sido casi estudiado, las respuestas al problema no tienen un carácter científico. En cambio, surgen de la experiencia relatada por algunas mujeres así como de tomar como posibles algunas recomendaciones para los eyaculadores precoces hombres. Según el Dr. Justin Lehmiller del portal Sexo y Psicología, es posible aplicar algunas de las técnicas que se usan para retrasar la eyaculación en hombres, a las mujeres.

La técnica conocida como 'start/stop' (empieza y para). Se trata de una terapia desarrollada originalmente por un urólogo llamado Dr. Semans, que consiste en desarrollar la actividad sexual y detenerla justo antes de llegar al orgasmo. En ese momento, se debe esperar hasta que la excitación baje. Conseguido esto, la estimulación se reanuda, y es detenida otra vez antes de que advenga el orgasmo. Atravesar este ciclo de comenzar y detener la estimulación sexual produce mayor control orgásmico en los hombres y se cree que podría ser útil también para las mujeres.

Reconocer el punto de no retorno. El autoconocimiento sexual es clave. Será muy difícil trabajar en un mayor disfrute o en retrasar el orgasmo si no nos conocemos. Es muy importante conocer el propio cuerpo y el propio orgasmo, publicó una usuaria en el portal EnFemenino. Conocer cómo es nuestro orgasmo, qué nos lleva hasta allí y, especialmente (¡muy importante!): aprender a detectar en qué punto de la excitación ya no habrá marcha atrás.

Ejercicios Kegel: Se trata de una serie de ejercicios para fortalecer la compleja red muscular que rodea y sostiene a los órganos pélvicos. Estos músculos son fáciles de reconocer porque son los mismos que se utilizan para detener la acción de orinar. La idea es practicar una serie de contracciones, como si estuviésemos intentando retener la orina. Se deben alternar las contracciones de 2 tipos: las largas (contraer los músculos y sostenerlos apretados durante unos cuantos segundos antes de soltar) y las cortas, en las que se aprietan y se relajan los músculos de manera rápida. Estos ejercicios deberían hacerse unas cuantas veces al día durante algunas semanas y se empezarán a sentir ciertos cambios en la respuesta sexual. Los beneficios para las mujeres incluyen un incremento del deseo, menos dolor durante la penetración así como mayor facilidad en llegar al orgasmo. Pero además, en los hombres, la práctica de los ejercicios Kegel han demostrado aportar un mayor control orgásmico, que podría se también el caso para las mujeres.

La respiración. "La mente es la reina de los sentidos, pero la respiración es la reina de la mente", dijo B. K. S. Iyengar -uno de los maestros de yoga más importantes del mundo-. Si dijimos que muchas veces el orgasmo o eyaculación precoz son productos de ansiedad, temores u otros factores de índole psicológico, y la respiración es la reina de la mente, la respiración guarda una llave que nos puede ayudar a trabajar este problema. La práctica del yoga, entre otras, es ideal para aprender a respirar de la forma correcta para sentirnos más sanos, calmados y preparados para afrontar situaciones estresantes. En el caso de la actividad sexual, la respiración puede ser la clave para bajar el ritmo cardíaco y así contener la excitación sexual sin que nos desborde. Según Rampolla, cuanto "más acelerada sea, más rápido se alcanzará el clímax eyaculatorio" (u orgásmico si queremos llevar el ejemplo al caso de la mujer). La sexóloga recomienda "ejercicios de relajación basados en la respiración lenta y profunda".

Por último, es importante agregar que la mujer necesita desde ya la contención, paciencia y afectuosidad de su pareja sexual mientras trabaja en aprender a retrasar el orgasmo. Según los expertos en sexualidad, William Masters y Virginia Johnson, la falta de horarios, de privacidad, poner la responsabilidad en el otro, tomar el sexo como una obligación o estar pensando en otra cosa o preocupados durante el encuentro, son los grandes 'bloqueadores' sexuales. Y si en algunas mujeres estos factores pueden llevar a que no llegue el orgasmo, en otras pueden producir una ansiedad que lo precipita demasiado. En cualquier caso, si el orgasmo precoz es un problema para la mujer, lo conveniente es que consulte con un especialista.