Rescatando a India de la secta sexual NXIVM

En la más reciente edición española de la revista Vanity Fair se publica un relato de cómo la actriz Catherine Oxenberg, luchó para rescatar a su hija India de la secta sexual NXIVM.

Catherine es la hija de Isabel Karađorđević de Yugoslavia, hija del príncipe Pablo de Yugoslavia (príncipe regente entre 1934 y 1941) y de la princesa Olga de Grecia y Dinamarca, prima segunda de la reina emérita Sofía de España; y de Charles de Windsor, príncipe de Gales.

En 1961, ella se casó en Virginia (USA) con el empresario textil Howard Oxenberg (1919-2010), con quien tuvo 2 hijas: la actriz Catherine Oxenberg y la escritora Christina Oxenberg. Luego del divorcio en 1966, ella reincidió con el banquero Neil Balfour; y hubo un 3er. matrimonio, en 1987, con Manuel Ulloa Elías, ex-1er. Ministro y ex-ministro de Hacienda del Perú.

En 2004 ella fue candidata presidencial en Serbia, a pesar de las objeciones de su primo, el príncipe Alejandro de Yugoslavia, pero llegó en 6to. lugar. Ella vive en Belgrado, en Villa Montenegrin, que heredó de su madre.

Catherine Oxenberg es conocida por haber interpretado el personaje de Amanda Carrington en la serie Dinastía.

Tuvo a su primera hija con William Weitz Shaffer (India Riven Oxenberg), y luego 2 hijos con el actor Casper Van Dien (Maya van Dien y Celeste Alma van Dien).

Según su relato a Vanity Fair, ella fue quien, en 2011, llevó a India a una serie de charlas de autoayuda organizada por NXIVM. Según le contó luego a la revista People, el contenido del programa le pareció "espeluznante". Pero India, "la más dulce e ingenua" de todos sus hijos, quedó fascinada y quiso involucrarse más en el culto.

Según Wikipedia, NXIVM fue definido como un programa de coaching para ejecutivos: Programas de Éxito Ejecutivo o Excecutive Success Program (ESP), basados en una técnica llamada "investigación racional", y uno de sus conferencistas más famosos era Carlos Emiliano Salinas Occeli (Movimiento In Lak’ Ech por la Paz AC), hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari Salinas Occeli, con un vínculo directo con Keith Raniere, el origen de NXIVM (a quienes los seguidores llaman "Vanguardia", aunque la presidenta es Nancy Salzman, apodado "Prefecto").

De acuerdo a Barry Meier, del The New York Times, Raniere fue arrestado por autoridades mexicanas, y deportado a USA para un juicio porque las seguidoras del grupo eran obligadas a tener sexo con él debido a que temían que, de no hacerlo, se divulgaría públicamente material comprometedor (como fotografías en las que aparecen desnudas) que ellas mismas habían proporcionado para unirse al grupo.

El Times explicó: "(...) Durante dos décadas, Raniere ha fungido como el líder de una organización con sede cerca de Albany llamada NXIVM (pronunciado Nex-i-um). El grupo, que se describe a sí mismo como una organización de “autoayuda”, niega ser un culto. (...) Raniere salió de Estados Unidos rumbo a México poco después de que The New York Times publicara un artículo a finales de 2017 en el que se detallaba cómo las mujeres que pertenecían a la sororidad secreta dentro de NXIVM eran marcadas con un dispositivo cauterizador para quemar un símbolo en la parte inferior de su abdomen.

Para ser admitidas en la sororidad (hermandad entre mujeres), a las mujeres se les solicitaba que entregaran a su reclutadora —o “Ama”, como ella era llamada— fotografías de ellas desnudas u otro material comprometedor, y eran advertidas de que ese material “colateral” podría ser dado a conocer públicamente si revelaban la existencia del grupo.

Raniere negó saber sobre las marcas y NXIVM asegura en una declaración que las participantes en la sororidad secreta eran felices y prósperas. No obstante, un correo electrónico obtenido por The New York Times muestra que Raniere escribió a una seguidora que el diseño del símbolo usado para marcar a las mujeres incorporaba sus iniciales como un “tributo” a él.

“No estaba planeado en un inicio como mis iniciales pero lo modificaron un poco como tributo”, escribió Raniere (“si fueran las iniciales de Abraham Lincoln o de Bill Gates a nadie le importaría) [sic]”.

(...) En una declaración que forma parte de la denuncia, Michael Lever, un agente del FBI, afirmó que su indagatoria había determinado que Raniere mantenía un “grupo rotante de entre quince y veinte mujeres” con las que tenía relaciones sexuales. A esas mujeres solo se les permitía tener sexo con él (...).

Las mujeres que ingresaban a la sororidad secreta no sabían que Raniere era su amo supremo, dijo Lever. Y sus amos, que incluían a mujeres en puestos de alto rango en NXIVM, les exigían a algunas esclavas “que sostuvieran relaciones sexuales con Raniere, y ellas lo hacían”, asegura la declaración.

Lever dijo que las dos mujeres que cooperaron con la investigación federal afirmaron que ellas creían que tenían que “completar la tarea o se arriesgaban a que su colateral fuera dado a conocer”.

Cuando una de las mujeres comenzó a tener sexo con Raniere, él empezó a darle dinero y le dio un trabajo, pero cuando ella abandonó la organización él le exigió regresar el dinero, de acuerdo con la declaración.

(...) A través de los años, la mayoría de los recursos de NXIVM han provenido de las hermanas Clare y Sara Bronfman, quienes son integrantes del grupo y las hijas más jovenes de Edgar Bronfman, el presidente de la compañía Seagram que murió en 2013. (N. de la R.: Edgar Bronfman también fue presidente del Congreso Judío Mundial, y en esa ocasión ingresó en cierta ocasión a la Quinta de Olivos en días de Raúl Alfonsín).

(...) Los fiscales indican que Raniere, que pretende no tener ni un centavo, “ha pasado su vida beneficiándose económicamente de estafas piramidales y ha recibido respaldo económico de mujeres independientes y adineradas” como las hermanas Bronfman.

También aseveraron que Raniere y la madre de su hijo han tomado cientos de miles de dólares de una cuenta bancaria que “tiene más de US$ 8 millones” y está a nombre de una de sus amantes fallecidas."

De acuerdo a Alba Hernández, en El Dictámen, en México se describía a NXIVM como una “comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a la gente y responder preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano”, con sede en Albany, Nueva York. Pero "en la realidad, según una investigación del FIB, era una organización que operaba como un grupo piramidal, en el que los miembros debían pagar miles de dólares por los cursos de autoayuda. Una vez dentro del grupo, los integrantes eran convencidos de que debían invertir más dinero para hacer cursos adicionales y reclutar nuevos miembros, a fin de ascender en la estructura de la organización. Raniere fundó una “hermandad” secreta dentro del grupo conocida como Dominus Obsequious Sororium (DOS), que funcionaba con mujeres esclavas sometidas a amos. Según declaraciones de testigos y victimas al New York Times, las mujeres eran marcadas con sus iniciales como si fuesen ganado, y obligadas a mantener relaciones sexuales con él. (...) Estas mujeres estaban sometidas a una dieta extremadamente baja en calorías debido a que a Raniere le atraían las mujeres muy delgadas. (...)".

Es hora de volver al relato de Vanity Fair:

"(...) "No me gustó que India se uniera a NXIVM", declaraba hace unos días Catherine Oxenberg al diario británico The Sun, durante la promoción de su libro. "Pero no supe de lo que estaba sucediendo a puerta cerrada hasta que una mujer vino a verme y me dijo: tenemos salvar a tu hija”. Había huido y le explicó cómo el líder de la secta, Keith Raniere, marcaba con sus iniciales a las mujeres fieles a su culto y las obligaba a tener relaciones sexuales con él. Para que no escaparan, las chantajeaba con fotografías de sus desnudos y las sometía a una disciplina a base de hambre y golpes.

(...) Para salvar a India, la actriz y aristócrata contó con la ayuda de Frank Parlato, un antiguo miembro de Nxvim que había denunciado a la secta. Juntos empezaron a recabar pruebas, arriesgando para ello sus vidas. “Un pajarito me dijo que planeaban demandarme y que iba a ir a la cárcel […] Una de mis fuentes me dijo que habían contratado a dos sicarios para asesinarnos […] Éramos los enemigos número uno y dos de Raniere”. El mayor miedo de Catherine Oxenberg, sin embargo, era que su hija hubiera hecho un pacto de suicidio o incluso algo peor.

Finalmente, en marzo, la información recabada por ellos facilitó que Keith Raniere fuera arrestado en México y deportado a Estados Unidos con cargos por tráfico sexual, violación y trabajo forzado. Junto con su cómplice, la actriz de Smallville, Allison Mack, está bajo custodia a la espera de juicio. (...)

Desmantelada la secta, India encontró trabajo como camarera en un restaurante vegano de Nueva York. Sin embargo, según contó un antiguo miembro de Nxvim a la revista Page Six, seguía siendo leal a Raniere. Se negaba a hablar con su madre, aunque al parecer sí se comunicaba con su abuela, la princesa Isabel de Yugoslavia, quien en abril viajó a Nueva York para hacer entrar en razón a su nieta.

Ahora, parece que la pesadilla ha terminado. India ha regresado con su familia a Malibú, ha encontrado el amor y ha empezado a recuperar su vida. Sin embargo, Catherine Oxenberg sigue protegiéndola. “He visto a otras jóvenes salir de Nxvim y sé que este periodo de transición es un momento de sus vidas muy delicado. Todo lo que creían ha saltado por los aires. Lo compararía con una crisis de identidad”, dice."

Tras la detención de Raniere, el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard P. Donoghue, comunicó el 20/04/20118 la detención de la actriz estadounidense Allison Mack, quien reclutaba mujeres para un supuesto programa de tutoría femenino y fue cocreadora de un programa llamado The Source, que reclutaba a actores. Según el fiscal, Mack pertenecía al círculo cercano de Raniere y las víctimas supuestamente entraban a un programa de empoderamiento de mujeres, pero resultó ser un esquema de estafa piramidal donde las víctimas debían proporcionar información "altamente dañina" sobre amistades y familiares, fotografías de las reclutas desnudas y derechos sobre sus pertenencias.

También la detención de Raniere provocó la renuncia de Emiliano Salinas Occelli y Alejandro Betancourt Ledesma como directores de la organización en México, a pesar que tras la detención manifestaron su apoyo al líder de NXIVM.

Entre sus clientes famosos estaban la actriz Linda Evans, el empresario Richard Branson, la familia Cafritz, y la actriz Kristin Kreuk.

, incluyendo Sheila Johnson, co-fundador de BET; Antonia Novello, ex Cirujano General de los Estados Unidos; Stephen Cooper, de Enron; y Ana Cristina Fox, hija del expresidente mexicano Vicente Fox.

‪NXIVM organizo la visita del Dalái Lama a Albany, Nueva York, para dar un discurso público en abril de 2009. La misma fue cancelada por el Dalái Lama debido a la "publicidad negativa sobre NXIVM".‬ ‪La conferencia terminó llevándose a cabo el 06/05/2009, bajo los auspicios de la Fundación Mundial de la Ética.

Los defensores de los cursos de NXIVM dicen que los talleres agudizan la concentración, y han sido descritos como "maestrías prácticas de administración de empresas". El programa Ethos fue objeto de un estudio por Evaluaciones Psicológicas en el año 2003. Se entrevistó a participantes después de haber tomado los cursos, el 92% dijo que había aumentado su capacidad emocional, el 97% dijo que al menos el 50% de la información de Ethos es única, un 96% afirmó que había aumentado su capacidad intelectual y rendimiento; y el 88% atribuyó un mayor equilibrio a sus vidas gracias a Ethos.

Los críticos de NXIVM por su lado citan los acuerdos de confidencialidad –que los estudiantes deben firmar–, la influencia que Raniere ejerce sobre los estudiantes, y su control sobre el funcionamiento de la organización. Un profesor de UCLA describió NXIVM como "una especie de reino", y un ex alumno afirmó haber tenido que acudir al hospital a causa del agotamiento físico producido luego de pasar 17 horas al día en los talleres.