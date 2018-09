Bonadio pidió abrir 3 nuevas causas contra CFK

El juez federal Claudio Bonadio ordenó que se investigue en tres causas diferentes por qué Cristina Fernández tenía documentos históricos, desgrabaciones de escuchas telefónicas y hasta un bastón presidencial similar a los que se les entregaron a los presidentes entre las décadas del 50 y 60. Todos esos elementos habían sido secuestrados en los allanamientos que el magistrado ordenó a fines de agosto en las propiedades de la actual senadora, en el marco de la causa de 'los cuadernos de las coimas'.



Según informa Infobae, el juez Bonadio ordenó que se investiguen penalmente esas circunstancias, luego de extraer testimonios y girar el tema a la Cámara Federal para que abra tres nuevas causas.



Cabe recordar que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, había dicho que "las cosas que Bonadio ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que, además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación".



Entre los objetos se encuentra una carta de José de San Martín a su amigo chileno Bernardo O'Higgins y el prontuario policial–con anotaciones de 1906 a 1910- del ex presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen. Pero además Bonadio ordenó investigar el origen de un bastón presidencial que los Kirchner no recibieron en ninguna de sus llegadas a la Casa Rosada.



También pidió que se aclare el origen de una serie de carpetas con desgrabaciones que podrían provenir de escuchas ilegales, para lo que se recomendó abrir una causa por "abuso de autoridad y de malversación de caudales públicos".