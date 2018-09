¿Henry Cavill ya no será Superman? las redes le dijeron "adiós"

El motivo, según The Hollywoor Reporter, sería el de diferencias con la empresa Warner Bros en relación al contrato (que ambas partes tenían desde el estreno de la película El Hombre de Acero en 2013). La discusión: La compañía cinematográfica quería intentar involucrarlo en un cameo de Shazam!, la película de superhéroes que se estrenará el próximo año, pero el británico se negó. Finalmente, se habría desvinculado de Warner Bros.

En total, Henry Cavill represento a Clark Kent tres veces con Warner Bros: El Hombre de Acero (2013), Batman vs Superman (2016) y Liga de la Justicia (2017).

Otras posibles causas: La empresa no planeaba volver a hacer una película de Superman hasta dentro de unos años y el actor tamibén comenzó a tener relaciones con Netflix (protagonizará la serie The Witcher).

Además, Warner está preparando una nueva película sobre Supergirl, que narraría una historia de iniciación y tendría como protagonista a una adolescente. En este panorama, ¿también quieren a un Superman más joven?

Sin embargo, Dany García, la agente del actor, publicó un tuit en el que dice: "Tengan paciencia, la capa aún está en su armario. Warner ha sido y continúa siendo nuestro colaborador en el desarrollo del Universo DC. WB lanzará un comunicado hoy mismo".

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.