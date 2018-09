Martino negó contactos con Tapia pero su vuelta depende de la AFA y Messi

Tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018 que derivó en la renuncia de Jorge Sampaoli, la Selección Argentina todavía sigue sin entrenador aunque Lionel Scaloni se hizo cargo del equipo de manera interina y presentó una importante renovación en su plantel en el que goleó sin inconvenientes por 3 a 0 a Guatemala e igualó sin goles ante Colombia.

En medio de la danzas de candidatos, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, reconoció en una entrevista televisiva en que “me agrada muchísimo el trabajo que hizo el Tata Martino en la Selección”.

El Tata, que también se encuentra en la mira de Colombia para sustituir a José Néstor Pekerman, rompió el silencio en diálogo con El Alargue, programa que se emite por Caracol Radio.

Aunque durante la entrevista dejó en claro que nadie se contactó con él y que “le agrada y es atractiva” la posibilidad de comandar al elenco cafetero, el ex estratega del Barcelona puso en duda su futuro en Estados Unidos.

“No he hablado con nadie de Argentina, además de que hay una situación laboral y contractual por resolver aquí en Atlanta”, explicó Martino sobre el no-contacto desde AFA, y su situación en Estados Unidos y, al mismo tiempo, agregó que “es una cuestión de respeto a la verdad y no he tomado ningún contacto ni con Colombia, ni Argentina”.

De todas maneras, Martino aprovechó para devolver los elogios que le había propinado Claudio Tapia, presidente de AFA y aseguró que “ha estado en los peores momentos donde nos tocaron vivir situaciones muy difíciles y no contamos con el apoyo de los equipos del exterior. Lo respeto mucho porque no se separó en esas dificultades”.

Por otro parte, el Tata comentó que su “relación con Messi es normal” y aclaró que no tuvo “ningún inconveniente con él ni con ningún otro futbolista de la Selección Argentina”. Siguiendo con lo relacionado a su futuro, remarcó que “realmente hablar ante hecho que no son concretos, me resulta difícil”.

La clave para su llegada estaría en la relación que el entrenador mantiene con el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Es que el rosarino y el sanjuanino construyeron una buena relación durante la Copa América 2016 que se disputó en los Estados Unidos.

Es que mientras se disputó este torneo la AFA atravesó la peor etapa de su crisis, fue en el fin del mandato de Luis Segura y el inicio de la Comisión Normalizadora. En medio de ese caos, ningún dirigente acompañó a la Selección, salvo por Tapia quien ayudó al seleccionado con los incontables problemas logísticos que sufrió durante ese torneo.

Luego de perder la final con Chile, Martino convocó jugadores para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Los dirigentes que no habían acompañado a la Mayor, tampoco lo hicieron con la Sub 23 y el rosarino se terminó yendo del seleccionado.

Lo que buscaba Gerardo Martino en los Juegos era buscar a los jugadores que serían la renovación del seleccionado, principalmente, buscaba tratar de foguearlos para que fueran parte de Rusia 2018. Nunca pudo realizar esto, el seleccionado argentino quedó eliminado en la fase de grupos de los Juegos luego de un empate ante Honduras y la renovación nunca llegó.

Dos años después Martino tiene la posibilidad, en caso de aceptar, de llevar a cabo su tan ansiada renovación en el seleccionado, algo que ya comenzó Lionel Scaloni. Por lo pronto, el ex director técnico de Barcelona tiene contrato en Atlanta hasta Diciembre y aunque tiene la posibilidad de renovar, no seguiría en Estados Unidos, lo que hace soñar a Tapia con su vuelta al seleccionado.