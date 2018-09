Esto es lo que sienten los perros antes de morir

Sin dudas para aquellos que tienen mascotas una de las cosas más difíciles es decirles adiós. Muchas veces incluso toca sacrificarlos tras padecer largas enfermedades. En ese contexto una usuaria de Twitter le consultó a un veterinario sobre lo que sienten los perros antes de morir y la respuesta se volvió viral.

Jessi Dietrich le preguntó a su veterinario cuál fue la parte más difícil de su trabajo. Fue entonces que el hombre le reveló acerca de las sensaciones de los perros antes de ser sacrificados la conmocionó.

“Le pregunté a mi veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo y me dijo que, cuando tenía que sacrificar un animal, el 90% de los propietarios no querían estar en la habitación cuando los inyectaba. Los últimos momentos del animal suelen ser frenéticos y miran a su alrededor para buscar a sus dueños”, comentó Jessi.

Cabe destacar que los perros son conscientes del contexto. Por caso perciben cuando sus dueños toman la decisión de terminar con su sufrimiento. Es entonces cuando se sienten más vulnerables. En consecuencia lo mejor, según el especialista, es que sus dueños estén a su lado y le den el último adiós.

El tuit de Dietrich alcanzó los 42 mil retuits y los más de 140 mil “Me gusta”. Sin embargo, generó una gran tristeza en los usuarios, que recordaron cuando tuvieron que tomar la decisión de sacrificar a sus mascotas.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me