La "dulce espera" del huracán Florence: evacuados, emergencia y miedo

Hablan de un "monstruo" de un gran tamaño que se aproxima desde el atlántico. Posteriormente, se dirigiría a Carolina del Sur. Se esperan lluvias por varios días y muchos daños en la estructura de las ciudades.

Se trata de zonas pocos pobladas y muchos fueron evacuados, por lo que el territorio quedó casi vacío. Sin embargo, algunos se quedaron. Por los destrozos que podrían producirse en las casas de los habitantes de Carolina del Norte, muchos salieron a comprar maderas y bolsas de arena para intentar protegerlas (casi todas están hechas de madera, por lo que son muy vulnerables al fenómeno).

Los que no tienen el dinero suficiente para irse a otro lugar no tienen más opción que quedarse a esperar a Florence. Algunos aseguran sus hogares y otros se quedarán con sus familias en los refugios que provee el Estado. Un gran peligro para los que se quedan es que, en caso de emergencia, el llamado al 911 no será efectivo, se advirtió que la ayuda no llegará a tiempo.

Además de los fuertes vientos, la zona corre riesgo de inundación por la cantidad de ríos que hay, la lluvia (que sería de entre 50 y 76 centímetros) y porque se espera que aumente el nivel del mar (que podría alcanzar entre 2,7 y 4 metros de altura). También se esperan cortes de energía.

Si el ciclón llega a la costa en un nivel de categoría 4, se trataría de el primero con semejante fuerza en tierra. Los estados de emergencia fueron declarados en cinco estados del país: Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Maryland, además de la capital del país, Washington DC.

La llegada del fenómeno a la costaría se produciría entre la noche del jueves y la mañana del viernes, según el Centro Nacional de Huracanes, que prevé: "marejadas ciclónicas y lluvias que pondrán en peligro la vida humana en amplias porciones de las Carolinas y otros Estados de la costa este".

Donald Trump, el presidente de USA, dijo que su Administración está "totalmente preparada" para responder a Florence. Por otro lado, tuiteó: "Es imperativo que todos sigan las órdenes de evacuación. Esta tormenta es extremadamente peligrosa. ¡Estén seguros!".



Florence

> Arrastra vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora.

> Se desplaza rápidamente en dirección oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora.

> Según el CNH, el vórtice de Florence se muevió en el día de hoy por el suroeste del Atlántico, entre Bermudas y las Bahamas.

> Tomaría fuerza en las próximas horas pero se debilitaría el jueves de tarde, según los expertos.

> El pronóstico dice que será "extremadamente peligroso cuando se aproxime a la costa estadounidense" el viernes.