Sin brillar y con 2 penales, River le ganó a Platense y pasó a 4artos

Con la mira puesta en la Copa Libertadores y sin brillar, River Plate se topó con un Platense que le jugó de igual a igual, por momentos, lo complicó y hasta le hizo un partido incómodo pero gracias a los penales de Lucas Pratto e Ignacio Scocco se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2018.

Para llegar a esta instancia, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo venía de eliminar a Villa Dálmine por 3 a 1, mientras que el ‘Calamar’ derrotó a General Lamadrid por 1 a 0.

El duelo entre los dos equipos hacía 19 años que no se daba, habida cuenta que Platense descendió al ascenso en 1999 y aún no pudo militar en la misma categoría que el ‘Millonario’, ni siquiera en el momento en que River se fue a la B ya que los ‘calamares’ estaban por entonces en una categoría por debajo.

Ahora, el elenco de la ‘Banda Roja’ se medirá en cuartos de final con el vencedor de Sarmiento (R) y Atlético Rafaela.

En la etapa inicial, los dos equipos estuvieron apunto de ponerse en ventaja, por el lado de River, Milton Casca le sirvió un centro a Lucas Pratto que lanzó un cabezazo que controló el arquero Juan De Olivera, en tanto, Platense se adelantó con Nicolás Morgantini quién le envió un centro atrás a Facundo Curuchet que salió de la marca de Jonatan Maidana y de Javier Pinola, forzó la reacción del guardavalla Germán Lux.

De ahí, el equipo de Vicente López le hizo partido a los ‘millonarios con las escapadas de Daniel Vega y Curuchet sumando la presión de Hernán Lamberti en el medio. En ese momento, River tocó la pelota desde la mitad de cancha aunque Platense jugó compacto en su campo y le achicó los espacios a los riverplatenses. Por consiguiente, el equipo de Núñez, con mucha cautela, se adelantó en el campo contrario debido a que el ‘Calamar’ se cerraba bien en defensa.

Con el correr de los minutos, el ‘Millonario’ hacía méritos para poder ganar el encuentro desde los tres cuartos de cancha hacía adelante pero fallaba en los metros finales. No obstante, River no tenía juego por las bandas a causa de la forma en la que Platense se cerraba en el fondo. A los 15’, Facundo Curuchet se retiró lesionado del campo de juego lo que le generó al ‘Calamar’ una baja sensible en el ataque. A partir de ahí, el elenco de la ‘Banda Roja’ se rearmó con la aparición de Enzo Pérez, Rafael Santos Borré y Miltón Casco.

Pese al dominio riverplatense, los dos equipos no se sacaron ventajas pero antes del descanso, Morgantini desbordó por la derecha y descargó peligroso centro que despejó Casco y Germán Lux controló la situación; y en el cierre Santos Borré realizó una gran jugada individual en sociedad con Pratto que sacó un disparo que desvió De Olivera.

En la segunda mitad, ni bien saltó el campo de juego, el elenco de Núñez mostró serías intenciones de salir a atacar a Platense y logró rearmarse desde la mitad de cancha. Por lo tanto, el ‘Millonario’ mostró una mejora notoria en el juego lo que le permitió inquietar a platense. A los 17’, Emanuel Bocchino le cometió una falta dentro del área a Rafael Santos Borré por lo que el árbitro Ariel Penel sancionó un claro penal para River que Lucas Pratto cambió por gol y puso el 1-0 para los dirigidos por el ‘Muñeco’ Gallardo.

Con la ventaja, el Millonario’ estuvo más activo en el ataque y tuvo más ímpetu para lastimar a Platense. Con esta levantada, Santos Borré, Leonardo Ponzio y Nicolás De la Cruz dilapidaron sus posibilidades de doblegar la valla defendida por De Olivera. Por otra parte, el ‘Calamar’ contó con una posibilidad de alcanzar el empate a raíz de una gran escapada de José Vizcarra que descargó un fuerte tiro que pasó rozando el palo izquierdo de Germán Lux.

Cuando transcurrían los 35’, Ignacio Scocco disparó un tiro de derecha que pegó en la base del palo derecho de De Olivera y en medio de una serie de rebotes Nahuel Iribarren tocó la pelota con la mano y el árbitro Penel cobró otro el penal para River que Scocco remató al arco de De Olivera y selló la victoria 2-0 final.

Con la victoria, el ‘Millonario’ pudo superar un duro escollo como lo fue el ‘Calamar’ que le propuso un partido complejo y, por momentos, muy duro. River se fortaleció con este triunfo ante Platense pero es cierto que no luce y no brilla aunque mira con optimismo el futuro que tiene por delante en la Copa Libertadores 2018.