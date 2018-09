Estreptococo + Influenza A, ¿el combo mortal?

En los últimos días, 5 niños y un adulto fallecieron en diversos lugares de la Argentina a causa del streptococcus pyogenes –o estreptococo-, y hay casos de pacientes en observación. La comunidad médica pide calma a la población ante esta situación, luego de que se abarrotaran las guardias de hospitales y sanatorios de padres desesperados por la salud de sus hijos.



En esta época son comunes las gripes y resfríos, por eso muchos padres se encuentran preocupados. Y pese a que no se trata de un "brote", la preocupación existe ya que aún no hay demasiada información concreta acerca de la virulencia de esta bacteria.

“Esto que estamos viendo, con tanta mortalidad, no pasa todos los años", reconoció el microbiólogo Horacio Lopardo, titular de la cátedra de Microbiología Clínica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Consultor Honorario del Servicio de Microbiología del Hospital Garrahan, en declaraciones a Clarín.

"Entre los años 89 y 90 tuvimos grupos de casos parecidos, no iguales, en el Garrahan, de enfermedad invasiva que los estudiamos pero fueron con poca mortalidad, no tan elevada como ahora”, agrega.



“Ahora se está dando una coincidencia de casos de estreptococo con influenza A, que eso no se daba anteriormente porque los picos de influenza se dan al principio del invierno y este año es más tardío. Yo creo que esa es la clave”, señaló Lopardo. Para el especialista no hay un mayor número de casos de influenza A, pero justo coincide la coinfección con estreptococo, que agrava el cuadro. “La susceptibilidad del huésped es un factor importante”, agregó.



Con respecto a la cepa que puede estar circulando y que está investigando el Instituto ANLIS-Malbrán, “es importante para saber si hay circulación horizontal de alguna cepa en particular. Pero hay 200 tipos de cepas de estreptococos y de ellos hay algunos caracterizadas como invasivas, que son habitualmente portadores de exotoxinas que complican el cuadro con shock”, explicó Lopardo. “Eso no implica –aclaró- mayor o menos gravedad, sirve para conocer la epidemiología, cómo se está distribuyendo, si es un clon específico o son múltiples”.



Por su parte, Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina General del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, pidió calma ante la preocupación que se incrementa con cada nuevo deceso reportado. "Lo que estamos viendo ahora es básicamente pacientes más graves que han fallecido, pero las complicaciones de gravedad de esta bacteria es muy poco frecuente, por lo tanto el primer concepto a la población es quedarse tranquila que no estamos en presencia de un brote ni una epidemia, un cuadro de angina, catarros y resfríos no es la enfermedad grave que uno conoce",aclaró.



"La alerta epidemiológica fue dada para que los médicos estemos atentos para detectar las etapas comunes de esta enfermedad que es la faringitis y las lesiones de piel", remarcó.



Por otra parte consideró que el problema mayor "es cuando no se hace un diagnóstico, los padres creen que es una enfermedad gripal o catarro, esto es malo porque se retrasa el diagnóstico y ahí está el riesgo". Y remarcó: "Tratado con antibióticos, evolucionan favorablemente en la mayoría de los casos".



"La bacteria es extremadamente sensible a penicilina, lo que sí puede ocurrir que este año estemos en presencia de una bacteria con mayor agresividad, de mayor virulencia, hoy por hoy no lo sabemos", manifestó.



"El número de casos hasta ahora es el esperado en el año, lo que sí es diferente es la virulencia del germen, que está provocando infecciones invasoras graves", alertó la médica infectóloga Lilian Testón, coordinadora del departamento de Epidemiología de Fundación Centro de Estudios Infectológicos (Funcei), en diálogo con el portal Infobae, y recomendó a médicos y padres "estar atentos a los síntomas y al tratamiento precoz".



Consultada sobre por qué la enfermedad no está incluida en ninguna vacuna, la médica infectóloga del Hospital de Clínicas y secretaria del comité nacional de infectología pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Elizabeth Bogdanowicz explicó que "es una enfermedad de incidencia muy baja y lo habitual es que dé faringoamigdalitis y tenga un curso benigno; el foco para desarrollar vacunas siempre se pone en bacterias más violentas como meningococo o neomococo; pyogenes en general no hace esto".

# Reclamo K a Vidal



En el marco de esta situación, desde el bloque de Unión Ciudadana aseguran que "los centros de atención primaria de la Salud como son las salitas en los barrios necesitan médicos, enfermeras e insumos y como nada de eso hoy está cubierto, las familias que están preocupadas van directamente a las guardias de los hospitales que están colapsando".



"La Gobernadora tiene la obligación de atender la salud pública, porque es urgente cuidar y dar respuestas concretas a los vecinos que están preocupados por la salud de sus hijos", señaló la legisladora bonaerenses de Unión Ciudadana, Teresa García.



“Para evitar que en los hospitales provinciales estallen las guardias por la preocupación de los papás, la Gobernadora podría implementar servicios móviles de consultas e hisopado para tranquilizar a la población” agregó.

Según la legisladora, otra alternativa es “enviar personal del Ministerio de Salud y las Regiones Sanitarias a hacer el controles sanitarios a las escuelas públicas. Ahí están los chicos. Es urgente y necesario ocuparse del tema”.

Además, García cuestionó al Gobierno porque “mientras Macri anula el Ministerio de Salud, reduce las vacunas, reduce la medicación para el SIDA, despide médicos del Posadas, la Gobernadora debe darle atención de salud a los bonaerenses”.