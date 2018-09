3 Tips para una buena digestión, hasta en días pesados

Te ha pasado que tu estómago parece no andar bien, en especial cuando estás de vacaciones o llega el fin de semana. Es normal, ya que en esos momentos tendemos a relajarnos más, incluso con nuestros hábitos de alimentación.

Las digestiones pesadas, suelen llegar horas después de este tipo de festines, y con ellas las molestias, hinchazón, dolores y gases. Síntomas que perjudican nuestro bienestar y provoca dificultades a la hora de conciliar el sueño.

Si bien lo mejor que puedes hacer es mantener los hábitos de una alimentación saludable, no siempre podemos apartarnos de la tentación de una comida suculenta en compañía de amigos y familiares; o de disfrutar de exquisitos platillos cuando locales cuando estás de descanso.

Sin embargo, hay 3 cosas que puedes hacer para aminorar las consecuencias negativas que pueden resultar de estos maratones de comida y agilizar tu digestión, sin renunciar a ellos.

Tip 1: Comer despacio

Sabiendo que vas a disfrutar un platillo bien resuelto, y evidentemente no quieres renunciar a él, lo mejor que puedes hacer para ayudar a tu estomago es comer lento.

Masticar correctamente

Expertos en nutrición recomiendan comer despacio y masticar cada bocado por lo menos 15 minutos, de esta forma, se trituran todos los trozos de comida y las enzimas de la boca comienzan a desdoblar los nutrientes.

Además que le da la oportunidad al cuerpo de enviarle una señal al cerebro de que el estómago está lleno.

Tip 2: Moverse, en las horas posteriores

Si ya no hay marcha atrás, y te has disfrutados un excesivo banquete, lo mejor que puedes hacer es moverte, no te quedes sentado o tomer una siesta.

En vez de montarte de una en el auto tras la cena, aprovecha y sal a caminar al menos 30 minutos. Esto favorece el movimiento gastrointestinal y hará que te sientas más liviano, incluso si acabaste con el último trozo de pan de la cesta.

¿Por qué nos da sueño después de comer?

Tampoco te vayas a la cama de una, intenta realizar las actividades pendientes en casa, como recoger la ropa, poner una carga de ropa a la lavadora e incluso botar la basura antes de dormir, mientras más te muevas antes de llegar a la cama, más oportunidad le das a tu cuerpo de tener una mejor digestión.

TIP 3: Beber agua, pero no durante

Antes y después. Beber agua en esos días donde estamos más holgados en la dieta puede prevenir las digestiones lentas.

Bien sea porque prepara al sistema digestivo para la comida, o porque te hace sentir más lleno antes de sentarte a la mesa, el agua debe ser tu aliada en estos casos, sobre todo si llevas una dieta alta en fibra.

El agua para digerir

El agua además de depurar nuestro cuerpo, nos ayuda a soltar con facilidad las deposiciones, mueve el tránsito intestinal y ayuda a la absorción y digestión del bolo intestinal. Sin embargo, debes evitar consumirla durante las comidas, ya que diluye el poder de las enzimas sobre la comida en el estómago.

Si quieres sentirte más lleno, bebe un vaso de agua 15 minutos antes de comer y luego vuelve a ingerir este líquido 1 hora después de haber terminado.

Qué evitar a toda costa

Si tienes algún tipo de sensibilidad o intolerancia a algunos alimentos, debes desterrarlos del menú incluso cuando estás de fiesta con la comida.

Los lácteos, los granos y las coles pueden provocar malestares tan molestos, incluso para personas que tienen un tipo de digestión normal.

En el último de los casos, puedes recurrir a fármacos digestivos, que agregan un plus de enzimas para ayudan a todo el proceso y alivian, gases, hinchazón y pesadez.