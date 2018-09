Metamorfosis del 'modelo Shell': de Aranguren a Raizen

El ex Shell, Juan José Aranguren, se fue del gobierno cuando ya se veía venir un cambio en el modelo de gestión de su área, basado desde 2016 en una marcha hacia la desregulación y dolarización de los precios de la energía. La degradación de ministerio a secretaría en el marco, de la reorganización del Poder Ejecutivo Nacional aplicada por la Administración Macri como respuesta a la crisis económica que le explotó en las manos, coincide con la metamorfosis corporativa que pusieron en práctica los ex jefes de Aranguren. Consiste en desprenderse de operaciones en una decena de países emergentes y así fue como desembarca en Argentina la versión brasileña de esa política global de desinversión, que llevó a la firma anglo-holandesa a quedarse con la mitad: Raizen, cuya particularidad que es que integra la producción de azúcar, etanol y bioenergía con una red comercial de distribución. Javier Iguacel sumó a los estacioneros de CECHA a la mesa chica de los combustibles para construir una política de precios que vaya desde el punto de venta hacia atrás, oferta que piensa ampliar mediante la expansión (por orden presidencial, según recalcó) del Gas Natural Comprimido (GNC) y de mangueras verdes para abastecer por ejemplo maquinaria agrícola y vehículos de carga o transporte público, como se ha estado ensayando en algunas localidades del interior. En el otro extremo de la cadena de valor ya se aplica un cambio significativo: el precio de referencia, en lugar de ser el de importación que toma como referencia al mercado Brent, atado a los vaivenes de la guerra comercial declarada por Donald Trump, será el que rige para las exportaciones, o sea con el descuento por las retenciones. O sea que las empresas deberían ajustar sus costos a los valores de venta y no de compra, como es actualmente.

Por RUBÉN CHORNY
Periodista. Columnista de Urgente24.
Jueves 13 de septiembre de 2018 21:53 hs