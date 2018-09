El diputado nacional Felipe Solá analizó la grave situación económica que atraviesa la Argentina, se dirigió al Gobierno y aseguró: “Ni convertibilidad, ni dolarización. Ustedes dijeron que era sencillo bajar la inflación. Pues, háganlo o cambien el plan económico. Nosotros le presentamos un programa para enfrentar la crisis”.

Según Solá, “la dolarización nos deja sin soberanía monetaria ni grados de libertad para actuar en situaciones de crisis internacionales, como las que enfrentó Grecia”.

“Esto nos ata a un sistema de precios relativos y competitividad de una economía con indicadores macroeconómicos diferentes y nuestro país necesita tener su moneda para resguardarse de las decisiones de otros”, dijo.

El diputado recordó: “Viví y sufrí 2001 y 2002. Me tiraron la provincia por la cabeza. Costó mucho salir adelante. Fue fundamental recuperar la soberanía monetaria frente a las exigencias de Anoop Singh y el Fondo”.

"Al Gobierno no le importa la educación"

Tras el fracaso de la sesión especial por la ausencia de los legisladores oficialistas en la Cámara de Diputados para tratar temas vinculados a la educación, Solá aseguró: “Cambiemos no vino a discutir la crisis en la educación. Se encerraron en un salón, preocupados, temerosos, culposos. Obedientes. Tampoco vinieron algunos que aceptan presiones. Poder educar es un detalle.”

Solá además dijo: “No podemos permitir que mueran más docentes por fallas de infraestructura escolar ni tampoco que se los persiga y amedrente, como sucedió ayer con Corina De Bonis, por reclamar condiciones dignas de trabajo.”

El diputado consideró que “al Gobierno no le importa la educación”. Y remató: “Cuando fui Gobernador tuve un tercio del presupuesto en dólares que tiene (María Eugenia) Vidal pero en promedio tres veces menos días de paro. Gobernadora Vidal, dialogue con los docentes. No puede ser que estemos en septiembre y aún no haya acuerdo.”