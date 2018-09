2020: El año del nuevo 'crac' financiero global

Jaime Dimon, el Nº1 del JP Morgan Chase, dijo recientemente al canal financiero estadounidense CNBC que él podría derrotar a Donald Trump porque, entre otras cualidades -de hecho, es más exitoso que Trump como hombre de negocios, es más millonario y más reconocido por la comunidad de negocios global- afirmó ser más inteligente que el jefe de la Casa Blanca: "Pienso que puedo vencer a Trump porque soy tan duro como él, soy más inteligente que él. Me iría bien. Él puede atacarme todo lo que quiera, no resultaría. Yo respondería de igual a igual”. Inefable, Trump le respondió, atacado en su ego gigante, le respondió destacando su indudable facilidad para los mass-media: "El problema con el banquero Jamie Dimon compitiendo por la presidencia es que él no tiene la aptitud o la inteligencia y es un mal orador y un manojo de nervios. Aparte de eso es maravilloso. Yo he hecho a muchos banqueros y a otros verse mucho más inteligentes de lo que son con mi gran política económica”. Quizás Trump esté despertando a su bestia negra. Pero, por estas horas, hay una noticia mucho menos anecdótica y más trascendente que se originó en el JP Morgan.

