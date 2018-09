Versiones de dolarización: Diputados K exigen que Macri brinde explicaciones

En medio de las versiones surgidas en Estados Unidos sobre la dolarización de la economía argentina, el bloque bloque FpV-PJ anunció que este jueves (13/09) presentará un pedido de informe al Gobierno para que brinde explicaciones al respecto. Se refirieron expresamente a los dichos de Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, quien dijo que el Tesoro de Estados Unidos está "profundamente invoucrado en la discusión" sobre la dolarización.

"La única forma de salir del dilema de Argentina es establecer una junta monetaria, el peso se vincula con el dólar, pero se puede crear un nuevo peso único. No hay creación de dinero a menos que tengas una reserva en dólares detrás de esto", afirmó Kudlow, quien no es el primero que ha traído la dolarización a colación como respuesta a la crisis.



Asimismo, en la petición de los diputados "se le exige al Ministerio de Hacienda de la Nación que dé explicaciones, mediante un informe detallado, sobre las razones que motivaron las declaraciones del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca".



"No se puede permitir que se traiga otra vez como propuesta una versión reforzada de lo que ya tocó vivir en Argentina con la convertibilidad, hecho que significó no solo la renuncia a nuestra soberanía monetaria sino también el punto final de un proceso de varios años que terminaron con un desempleo de más de 22%, casi 60% de pobreza y 25% de indigencia", aseguraron los diputados, a través de un comunicado de prensa.



Y continúa: "por eso, se exige una respuesta por parte del Gobierno Nacional que, mediante la política económica implementada, en menos de tres años de gestión, nos pusieron de frente a los peores momentos de nuestra historia, sobre la base de un modelo de apertura, desregulación y endeudamiento que no solo no ha resuelto ninguno de los problemas en Argentina, sino que incluso los ha agravado".

"Un nuevo plan de convertibilidad, se convertiría en la frutilla del postre de un modelo de apertura, desregulación y endeudamiento típico de las formas neoliberales de Estado, renunciando a toda posibilidad de escalamiento productivo - tecnológico y resignando a millones de argentinos al hambre y el desempleo", concluye el comunicado.