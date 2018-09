Florence no es la única: Los océanos están furiosos y estallando

Atlántico

> Helene: De categoría 1, avanza con dirección noreste hacia Europa. Sin embargo, no habría mayor peligro para los europeos, porque se espera que pierde fuerza y llegue al continente en forma de trormenta a inicios de la próxima semana.

> Isaac: Es una tormenta tropical que se mueve por las Antillas Menores (en el Caribe). Sus vientos son de más de 70 kilómetros por hora con dirección oeste, aunque también se espera que pierda potencia antes de llegar a Jamaica el lunes (17/9).

> Joyce: Se dirige hacia las islas portuguesas de las Azores, a donde llegará como depresión tropical a principios de la próxima semana.

Además, en el golfo de México hay una "perturbación" que en las siguientes 48 horas podría convertirse en tormenta tropical.

Pacífico

> Mangkhut: Se trata de un supertifón que se acerca al norte de Filipinas. En ese país, las autoridades ya ordenaron evacuaciones en el territorio que está en peligro.

¿Por qué el océano está estallando? Hay dos factores que influyen: la energía y el viento. Los vientos impiden el desarrollo de tormentas a altitudes más bajas.

Por su parte, el meteorólogo Tim Heller ha asegurado en un tuit que en sus 35 años de carrera "nunca ha visto tanta actividad a la vez en los trópicos".

In my 35 years forecasting the weather on TV, I have NEVER seen so much activity in the tropics all at the same time. #Florence #Helene #Isaac #Olivia #Paul pic.twitter.com/gHMcoHbU2s