Menos impuestos más viviendas

La Cámara Industrial de Cerámica Roja (Cicer) que agrupa a los principales productores de ladrillos cerámicos de todo el país, apoyó “firmemente la decisión del Gobierno de eximir de impuestos la construcción de viviendas sociales”.

La entidad señala que “La Argentina tiene un déficit de 3 millones de viviendas y no tiene ningún sentido que una parte relevante del costo esté compuesto por impuestos nacionales, provinciales o municipales, que al final del día hacen que no se puedan construir”.

“Se trata de una medida inteligente, que apunta directo al problema y que no tiene costo fiscal, ya que simplemente se dejarán de cobrar impuestos que ya no se cobraban porque no se está construyendo”, acotó la organización empresaria.