StopEtchecopar: Todos contra Baby (incluyendo el INADI)

Uno de los que salió a criticarlo fue Diego Brancatelli, el periodista de Intratbles y C5N. Cuando estaba en el programa conducido por Santiago del Moro, Brancatelli pidió que intervenga el INADI contra Etchecopar.

Baby no se quedó callado: "A vos, Brancatelli, que pedís el INADI para mí: ¿Te acordás lo que dijiste de Macri la vez pasada? ¿Te acordás cuando intentaste hacer un golpe de Estado? ¡Pavote! ¡Pavote! Decí que sos tan pavote, que nadie te da bola por pavote…".

Sin embargo, la denuncia al INADI llegó: La Diputada kirchnerista Gabriela Cerruti publicó en su cuenta de Twitter "un pedido de informe para conocer el estado de las innumerables denuncias en la Defensoría del Público, en el INADI y en la Justicia que se le realizaron a Baby Etchecopar por sus dichos discriminatorios y estigmatizantes en contra de las mujeres".

#stopEtchecopar Presentamos un pedido de informe para conocer el estado de las innumerables denuncias en la Defensoría del Público, en el INADI y en la Justicia que se le realizaron a Baby Etchecopar por sus dichos discriminatorios y estigmatizantes en contra de las mujeres. pic.twitter.com/P4sJV2BKVL — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 13 de septiembre de 2018

Más famosos se expresaron contra el conductor. Entre ellas, Maju Lozano y Mercedes Ninci, que se expresaron en el espacio que comparten en Canal 9. "Sos un cerdo y un cobarde, porque si yo fuera varón hoy voy a la radio y te recontracago a trompadas", dijo la primera. "No te metés más con ninguna mujer porque en este espacio tendrán lugar todas las mujeres que quieran hablar contra vos", continuó.

Ninci no se quedó atrás: "Vos necesitás ver si con estos escándalos a ver si levantás el rating, vos lo haces puteando a todo el mundo para ver si tenés mayor repercusión”, y añadió: "Vos le decís chorros a los piqueteros pero no le decís chorro a tu jefe que es Cristobal Lopez..tan guapo no te veo…vos sos íntimo de Oyarbide y hablás de los corruptos, esos son tus amigos”.

Baby había hablado de Lozano como "cotorra vieja" y "feucha", además de decir que "no pasa todo por entre las piernas como vos" en su programa radial.

Además, cientos de usuarios en Twitter aprovecharon el hashtag #StopEtchecopar para decir lo que pensaban en la red social. Sin embargo, también hubo quienes lo usaron para apoyarlo:

Basta de impunidad, basta de misoginos, basta de machitos violentos, basta de Baby! No mas Baby! #StopEtchecopar — Nannunita (@Nannunita) 13 de septiembre de 2018

#StopEtchecopar le salio mal el hastag !!!! Jajajaja ESTÁN TODOS APOYANDO A BABY.

AGUANTE BABY.... STOP PLANES MEJOR SUCIAS — Arbolito (@Arbolit21001156) 13 de septiembre de 2018

Pedir un trato especial por ser mujer es lo mas anti feminista que hay. Es como reconocerse inferiores. Y obvio que no lo son #StopEtchecopar — SebastiánBrooks (@sebastiansx) 13 de septiembre de 2018