Personas tóxicas: 7 características para detectarlas

Los humanos somos seres sociales por naturaleza. La necesidad constante de intercambio, además de ser una fuente maravillosa de bienestar, nos proporciona valiosos aprendizajes, como detectar a personas que simplemente no nos hace bien. A estas últimas las definimos como tóxicas.

Es por esto que es de esencial importancia que estemos atentos a los diferentes entornos donde nos desenvolvemos y dejamos ver parte de nosotros. De lo contrario, podemos quedar atrapados en las trampas que estos perfiles elaboran y pasarla muy mal.

El tipo de dinámicas que emplea una persona tóxica apaga nuestra vitalidad, genera estrés y malestar psíquico. Y la peor parte es que nadie e inmune a su comportamiento, más temprano que tarde, termina afectándote.

Por ello, además de reconocer cuándo nos encontramos verdaderamente ante un perfil de estas características, también es necesario saber cómo manejarlos, cómo tratarlos.

Personas tóxicas: las de comportamiento abusivo

Cómo actuar frente a personas tóxicas

Un artículo de Psychology Today, explica que el comportamiento tóxico se extiende en casi cualquier escenario de nuestra sociedad.

Aunque el ser humano no presenta toxicidad alguna, si de anatomía hablamos, esta designación se centra en las conductas manifiestas de cada individuo, esas que, por su efecto negativo, impactan de forma directa a los demás.

Por lo general, este tipo de personas repercuten en el clima de las empresas e incluso en la productividad. También, crean relaciones de pareja muy desgastantes.

En aspectos familiares y fraternales, se distinguen por crear vínculos con su entorno donde muchas partes del grupo pueden quedar distanciadas, incluso terminan rompiendo los lazos con amigos íntimos por ese elemento disruptivo.

Características de una persona tóxica

Dada la popularidad del término “persona tóxica”, cabe decir que en ocasiones hacemos un pequeño abuso del mismo.

Detectar a una persona de este tipo exige tener en cuenta una serie de características muy concretas, que se mantienen estables en el tiempo y que se ejecutan con una clara intencionalidad.

1 Son egocéntricas

El primero de los rasgos para detectar a las personas tóxicas es que hablan continuamente y en exceso de sí mismas. Son el centro de toda atención, son ese agujero negro donde todo se dirige, ese epicentro que insiste en ser alimentado, atendido, tenido en cuenta y hasta venerado.

2 Siempre ven el peor panorama

Quejas, críticas y pesimismo, estas son las características del discurso de una persona tóxica. Son los típicos que sacan el lado oscuro a todo lo que les propongas o les cuentes a través de sus críticas y quejas continuas. Asimismo, nada puede ser tan complicado como alcanzar un objetivo o realizar cualquier tarea junto a este tipo de perfil.

También son expertos en encontrar los contras a todo tipo de soluciones. Y con eso motivación siempre presente de dar zancadillas a sus iguales.

3 Siempre son las víctimas

Es una de sus estrategias más utilizadas. Les permite ser validadas y disponer a su antojo de todos los recursos, de todas las energías. Si tienes alguna persona en tu entorno que siempre asume el rol de víctima para ser el centro de atención, hay muchas posibilidades de tengas ante ti a una persona tóxica.

4 Falta de empatía

Lo decíamos al inicio, para detectar a las personas tóxicas calibra tu estado emocional. Si decimos esto es por un hecho más que evidente: los perfiles con dicho comportamiento sabotean autoestimas. Carecen de esa empatía primordial con la que ser conscientes del efecto que sus dinámicas tienen sobre los demás.

No solo no son capaces de calzarse en los zapatos ajenos, sino que además, no tienen intención alguna de hacerlo. Ellos son ese punto de referencia único y absoluto por donde debe orbitar todo el universo.

5 Son envidiosas

Si quieres detectar a las personas tóxicas atiende ese sentimiento que les destruye y carcome por dentro: la envidia. Desear lo que no se tiene y odiar a quien tiene aquello que se anhela, es una fuente de sufrimiento y de inmadurez absoluta. Es además el motivante de muchas conductas agresivas. Aparecen los desprecios y esos odios donde se camufla esa sensación, la de la envidia que lo devora.

6 Son infelices

Las personas con comportamiento tóxico no son felices, no nos equivoquemos con lo que nos hacen creer. Es sencillo q uienes viven este tipo de actitudes y comportamientos no entienden de inteligencia emocional.

No se responsabilizan de sus actos ni de los efectos de los mismos. Se frustran con facilidad, no manejan la envidia, no saben canalizar su ira, no entienden sus tristezas, porque carecen de solvencia emocional.

7 No se alegran por los demás

La persona con comportamientos tóxicos no compartirá tus alegrías ni te dará aliento en épocas complicadas. Será esa mirada que se incomodará con tus éxitos y que vendrá raudo y veloz cuando fracases para intensificar aún más la herida. Así, y por curioso que nos resulte, no siempre vemos a la primera este tipo de conductas. A veces las dejamos pasar.