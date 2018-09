Una periodista cruzó al aire al ‘Turco’ Husaín por un comentario “machista”

En pleno transitar del Siglo XXI, las mujeres marcan el protagonismo por la igualdad de género que se ve reflejada en las multitudinarias marchas del “Ni una menos” como madre de todas las luchas que vienen librando. Sin embargo, hay personas y personajes que parecen no haber interpretado el cambio de época con comentarios y expresiones que causan vergüenza e indignación. Uno de ésos personajes que todavía no tomaron nota del cambio de tendencia fue el ex futbolista de Vélez Sarsfield, Claudio ‘Turco’ Husaín, quién pronunció conceptos machistas, misóginos y miserables en el que cuestionó en un programa de TV que una mujer hable de fútbol. Tras escuchar estas expresiones, la joven y bella periodista deportiva, Antonella Valderrey, le contestó al ‘Turco’ Husaín en que “pensé que los debates de este programa eran de actualidad, no del siglo pasado”.

El episodio ocurrió en la previa del encuentro por Copa Argentina que River le ganó a Platense por 2 a 0, en el programa “De fútbol se habla así” por DirecTV Sports, que conduce Juan Carlos ‘Toti’ Pasman y donde el Turco es panelista y la mujer movilera.

Luego, Husaín reconoció ser una persona “extremadamente machista” ante la consulta del conductor Toti Pasman: “Pero porque crecí en un ambiente así. No tengo la capacidad de abrirme a situaciones donde una chica me pueda explicar de fútbol. Capaz yo tengo la ventaja de haber jugado y vivido cosas que una chica no vivió conmigo en un vestuario”.

Ante ese comentario, Valderrey volvió a interrumpir y disparó que “ellos (por los otros periodistas) tampoco jugaron al fútbol y sin embargo, pueden hablar de algo porque se especializan en eso, lo analizan. Además, el periodismo tiene que ver con la comunicación, no sólo con jugar al fútbol” y añadió que “las profesiones no tienen género. Lo que queremos decir es que no importa el género. Lo que importa es si sos buen o mal profesional”.

Antonella no dudó y le contestó: “Yo entiendo que hay personas que vienen de una construcción y para eso existe una deconstrucción, para darse cuenta que algunas formas que pensamos que eran de una manera, no son tan así. Esta bueno ir pensándolo por lo menos o si tenemos una opinión que sabemos que no encaja, guardarla”.

El periodista Daniel Cacioli que también estaba en la mesa junto al conductor, Toto Pasman, quiso defender al feminismo pero le salió mal: “Las mujeres fueron ganando muchos espacios, desde que votaron por primera vez hasta el día de hoy. De todas formas esto de feminismo o machismo, de algunas posturas que toma el feminismo le resta mérito a ustedes”.

La periodista que estaba en el móvil automáticamente respondió: “No ganamos nada, no es un territorio de hombres que estamos ganando. Los territorios no tienen género. Es cierto que durante muchísimo tiempo. Nosotras no nos criamos con una pelota bajo el brazo por una cuestión cultural y está bueno que eso empiece a cambiar”.

“Somos pocas las que nos interiorizamos y las que nos gusta el fútbol por diferentes motivos. La idea es que seamos cada vez más porque esos estereotipos van cambiando, a la par de un cambio de paradigma a nivel global”, subrayó.