Las 2 cosas: Viven en otro país y le escriben el diario de Yrigoyen a Macri

Pablo Moyano, líder de Camioneros, dialogó ayer con Luis Novaresio en A24, quien le pidió su opinión, en una parte de la entrevista, sobre el canto 'Mauricio Macri, la puta que te parió', y éste afirmó que, para él, "es una expresión de bronca, de rabia, de dolor y angustia que siente muchísima gente".

Admitió que "alguna vez" la ha cantado, y la justificó por la indignación: "No se da cuenta el Gobierno cuando dice que los reclamos no son válidos, pero hay pequeñas empresas a las que les viene $15.000 de gas o luz. No sé si los tipos viven en otro país o les escriben el diario de (Hipólito) Yrigoyen y no ven la realidad del día a día del país. Hoy, lamentablemente, ver el país que se está viendo te da lástima".

¿Será cierto lo que dijo Moyano? ¿Quién se lo escribe? Como dicen de las brujas, no existen, pero que las hay, las hay... En ese caso, ¿quiénes lo harían en medio de esta crisis?

Carlos Pagni afirmó anoche que hay un plan propuesto por el primo de Macri, Jorge, para eliminar las PASO, pero que primero debe pasar por un importante filtro, y nombró a Durán Barba. Este sagaz lector de encuestas y entendedor de lo que hay en la cabeza de la gente, tiene un rol preponderante, junto a su socio Santiago Nieto, en el equipo propagandístico del presidente.

Incluso, es él uno de los encargados de evitar que al mandatario le de el síndrome de Hubris, una enfermedad del poder "inevitable" según la calificó. "He conocido a decenas de presidentes con síndrome de Hubris. Mauricio no lo tiene, pero a veces de a ratos le empieza y ahí también aparece Marcos (Peña) que lo calma enseguida", confesó.

Durán Barba cuenta con una gran capacidad para entender también "la dinámica y el diseño electoral", y cuenta con otras dos personas clave en el Pro en este tema: Roberto Zapata, un español que viene con frecuencia al país y un experto en encuestas cualitativas focus group. Según afirmó Pagni, es un insumo importantísimo de Duran Barba. En tanto, la otra es Mora Jozami, exesposa de Fulvio Pompeo, mano derecha de Peña en lo que tiene que ver con política exterior. Ella maneja las encuestas que mira Mauricio, Marcos Peña, Duran Barba, y una o dos personas más. Muy poca gente tiene acceso a esa "verdad".

Además de Zapata, otro personaje es Joaquín Mollá, cerebro publicitario del macrismo, quien desde Miami supervisa la estrategia publicitaria oficial. Sin embargo, es el sociólogo español, que trabaja desde hace más de 20 años con Durán Barba, la brújula imprescindible.

En sus informes pueden aparecer preguntas como qué animal representa mejor a Macri, en lugar de las esperadas como las de tarifas.

En privado, dicen que saben muy bien lo que ocurre con la imagen presidencial, ¿la merma es mayor o menor a la publicada en los medios?

Cuando "están Joaquín (Mollá), Jaime (Durán Barba), Santiago (Nieto) y (Roberto) Zapata", dijo uno de los participantes del círculo más cercano al presidente; "hablamos de todo, nada puntual", buscó desmarcarse otro funcionario.

Ellos son los que intentan que el mandatario no pierda el contacto con la vida real, pero también son quienes interpretan y relatan la información al Presidente, son ellos los que hacen el diario de Yrigoyen...

Durante el primer año de gestión, los focus daban una imagen alentadora: la gente percibía al Gobierno como un "paisaje con cielo despejado".

En ese entonces, Durán Barba interpretaba que había un fuerte apoyo a la gestión, pese a que comprendían los sacrificios del largo camino gradualista. Los estudios cualitativos eran acompañados por encuestas, que traducían esta imagen como "expectativas a futuro" y un guiño a que "vamos a salir adelante".

En mayo, se supo que Zapata encendió la alarma en Cambiemos luego de que sus últimos focus group indicaran que existía una sensación de frustración en la gente. Había hecho sus estudios en varias provincias y se los presentó a la mesa chica de comunicación del PRO en abril y si bien fueron mantenidos bajo estricta reserva, se conoció al sugerencia sobre la necesidad de retomar la estrategia de "cercanía": timbreos, bajadas al territorio y fotos con los vecinos.

Zapata dijo que "la gente siente que camina sola por el desierto" mientras los funcionarios los miran desde un "podio", por eso sugirió bajar más al territorio. Que "salgan a empujar los camellos, en vez de quedarse con el sultán".

De abril a la fecha, la crisis se acentuó profundamente. Sin embargo, el presidente parece mantener la calma. ¿Qué dicen ahora los asesores más importantes de Macri?